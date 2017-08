Gregor Gysi in Oschatz: 300 Menschen wollen Linken-Fraktionschef reden hören

Mit gut einer Stunde Verspätung traf Gregor Gysi am Freitagabend in Oschatz ein. Seine Unterstützungsrede für Nordsachsens Bundestagskandidatin Susanna Karawanskij auf dem Markt besuchten rund 300 Neugierige. Von Lohn- und Rentengleichheit über Bildungsreform bis hin zur Kehrtwende in der Asylfrage setzte er Schwerpunkte.