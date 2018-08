Collm-Region

Bis zum Schulanfang sind es nur noch wenige Tage. Den Kindern wird der Beginn des neuen Lebensabschnittes hier zu Lande in der Regel mit einer Zuckertüte versüßt. Über Trends darauf und darin informierte sich die Oschatzer Allgemeine bei Erika Hentzschel, die in Wermsdorf ein Geschäft für Schreibwaren, Zeitschriften, Haushaltswaren und Geschenkartikel führt.

Ab Mai ist Zuckertütenzeit im Handel

„Die Nachfrage nach Zuckertüten setzt in der Regel im Mai ein“, weiß sie aus Erfahrung. Da gehe es noch nicht um den Kauf, aber um eine erste Information über das Angebot und die Beratung dazu. Prinzipiell gebe es zwei Arten von Zuckertüten: die Große, von den Eltern gefüllte und verschenkte und die kleineren Zuckertüten, mit der Großeltern und andere Verwandten ihre Geschenke zur Schuleinführung überreichen. Sie selbst könne sich nicht mehr erinnern, ob ihre Schulzeit mit einer oder mehreren Zuckertüten begann. „Ich habe schon von Kindern gehört, die zehn bis 15 Zuckertüten bekommen haben“, schildert sie die aktuelle Lage zum Schulbeginn.

Praktischer oder zuckersüßer Inhalt?

Ob die Zuckertüten heute komplett zuckersüß sind, kann Erika Hentzschel nicht mit letzter Gewissheit sagen. Die Eltern würden die Zuckertüten für ihre Schulanfänger meist zuhause füllen, da habe sie keinen Einblick. Sie helfe eher bei den „Oma-“ oder „Tanten-Tüten“ aus. In diese kleineren Zuckertüten kommen meist Bunt- und Filzstifte, Malkästen und Hefte, aber auch Spielzeug und Plüschtiere.

„Die Kunden bringen beim Kauf auch oft Süßigkeiten mit, um die Zuckertüte hier im Geschäft zu packen“, Erika Hentzschel. Etwa ein Viertel des in der Tüte zur Verfügung stehenden Platzes würden dann Bonbons, Kekse und Co. ausmachen. „Bei der Hitze in diesem Jahr sollte man ganz genau überlegen, wofür man sich da entscheidet“, rät sie.

Motiv oft mehr beachtet als Inhalt und Größe

Die am häufigsten gekaufte Größe sei die größte: 85 Zentimeter sind diese Zuckertüten hoch. Natürlich würden die Schulanfänger vergleichen, was sie und ihre Mitschüler in die Hand bekommen. „Ausschlaggebend ist für viele Kinder aber, dass die Zuckertüte das richtige Motiv hat“, hat Erika Hentzschel beobachtet. Wie im Vorjahr scheinen auch diesmal die Helden aus dem Animationsfeld „Frozen“, also Anna, Elsa, Olaf und Co., auf der Wunschliste der Kinder ganz oben zu stehen. Dazu sollen dann meist auch Federmappe, Turnbeutel, Brotbüchse und Trinkflasche passen – und der Ranzen sowieso.

Neben der Größe und der Bebilderung der Zuckertüte spielt deren Gewicht eine nicht zu unterschätzende Rolle. „Bei unseren eigenen Kindern musste der Papa beim Tragen helfen“, erinnert sich Erika Hentzschel. Ihr Enkel Emil, der am Sonnabend in die Schule komme, habe beste Chancen, seine Zuckertüte allein nach Hause zu tragen. Darauf hätten sie, ihre Tochter und deren Freundin beim Basteln geachtet. Es mache die Kleinen ja auch stolz, wenn sie das schaffen. Eine generelle Formel, wie schwer die Zuckertüte sein darf, wenn Schüler X sie mit einem Gewicht von Y Kilogramm über Z Meter tragen soll, gibt es aber offenbar nicht.

In Wermsdorf bleiben Schultüten bis September im Sortiment

Obwohl die meisten Eltern, Großeltern und anderen Verwandten schon längst die Zuckertüten gepackt und vor noch längerer Zerit gekauft haben, gibt es im Geschäft an der Wermsdorfer Clara-Zetkin-Straße noch eine größere Auswahl in verschiedenen Abmessungen. „Die bleiben noch eine Weile im Sortiment, schließlich fahren Großeltern und Tanten aus Wermsdorf auch mal zu Schulanfängern in anderen Bundesländern, in denen das Schuljahr später beginnt als hier“, erklärt Erika Hentzschel.

Von Axel Kaminski