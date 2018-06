Oschatz

Im Scheinwerferlicht der Bühne auf dem Neumarkt in Oschatz präsentieren sich am vor uns liegenden Wochenende die Acts des Oschatzer Stadtfestes. Am Freitagabend geht es los. Damit das auch alles reibungslos funktioniert, begannen die Mitarbeiter des Musikhauses Korn schon am Donnerstagmittag mit dem Bühnenaufbau. Ebenfalls am Donnerstag trafen bereits die ersten Fahrgeschäfte im Zentrum auf dem Altmarkt ein – und das sind dieses Mal noch einige mehr als in den vergangenen Jahren. Auch rund um den Markt ist im Zentrum jede Menge los. Gastronomie, Mitmachaktionen und die Vereinsmeile laden zum Verweilen ein. Ab 14.30 Uhr sind am Sonnabend diverse Darbietungen zu erleben. Für jeden ist etwas dabei.

Sonderfahrten mit der Döllnitzbahn

Zum Stadtfest und gleichzeitigem Abschluss der Festwoche „775 Jahre Naundorf“ fährt die Döllnitzbahn eine Sonderschicht. Anders als zum turnusmäßigen Dampffahrtag sind am Sonnabend und Sonntag zwei Züge im Einsatz. Mit Dampf geht es an beiden Tagen 12.45 und 15.50 Uhr nach Mügeln. Außerdem fährt bereits 10.45 Uhr ein Dampfzug nach Naundorf. Als „Stadtfestrausschmeißer“ fahrt ab Sonntag 18.20 Uhr ein Zug unter Dampf von Oschatz (Naundorf ab 18.44 Uhr) nach Mügeln. Zwischen den Fahrten der Dampflok ist die Diesellok im Einsatz. Abfahrt in Oschatz ist 11.40 Uhr (bis Naundorf), 13.45 und 16.20 Uhr.

Der komplette Fahrplan ist unter www.doelnitzbahn.de zu finden.

Von Christian Kunze und Axel Kaminski