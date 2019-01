Großböhla

Jetzt werden die Großeltern mobil: Mit einem offenen Brief haben sich Beate und Uwe Fank aus Großböhla an die Dahlener Stadträte und Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) gewandt und sich darin für den Erhalt der örtlichen Kindertagesstätte stark gemacht. Anlass dafür seien die Aussagen des Stadtchefs im Neujahrsinterview mit der OAZ gewesen, als es um die Wirtschaftlichkeitsprüfung der Einrichtungen und um einen möglichen Neubau ging.

Ausgangspunkt ist der Grundsatzbeschluss des Dahlener Stadtrates, die dort bestehende Kita durch einen Neubau zu ersetzen – was zu einer Schließung in Großböhla führen könnte. Zudem gibt es den Auftrag, zunächst eine Sanierung des Gebäudeskomplexes in der Dahlener Max-Hupfer-Straße sowie andere Standorte, wie etwa die leer stehende Jugendherberge oder eben das Schloss Großböhla, zu prüfen. Die Entscheidung darüber muss letztlich mehrheitlich im Stadtrat getroffen werden, Matthias Löwe hatte jedoch klar gemacht, dass aus seiner Sicht ein effizienter Neu die beste Variante wäre. Dieser Schritt, so Löwe, würde die Stadt mittelfristig finanziell entlasten und damit auch helfen, die Elternbeiträge stabil zu halten und junge Familien zu entlasten.

Kita Großböhla Quelle: Jana Brechlin

Für Beate und Uwe Fank aus Großböhla ist das kein Argument. Das Ehepaar hat aktuell zwei Enkel, die im „Schloss Sonnenschein“ betreut werden und will für den Erhalt der Einrichtung kämpfen. „Dabei geht es nicht allein um unsere Enkel, sondern um alle Kinder“, versichern sie. Nach zahlreichen Gesprächen setzten beide einen offenen Brief auf. Man könne den Fokus nicht allein auf Effizienz richten, betonen die engagierten Großeltern. Der Kindergarten in Großböhla sei eine der am schönsten gelegenen Einrichtungen in ganz Nordsachsen, sind sie überzeugt. „Das Außengelände ist riesig, es gibt im Schloss einen eigenen Turnraum und rundherum gleich den Park. Das sind doch hervorragende Bedingungen für die Kinder, die hier abseits vom Verkehrslärm viel Platz haben. Ein besseres Umfeld kann man sich nicht wünschen“, findet Uwe Fank.

Den Einwand, dass das in die Jahre gekommene Schloss nicht barrierefrei und kaum energetisch zu sanieren sei, lassen die Großböhlaer nicht gelten: „Es ist mit den Möglichkeiten und Materialien heute kein Problem mehr, auch alte Gebäude energetisch zu sanieren.“ Sie appellieren an Bürgermeister und Stadtrat, ein historisches Gebäude, für das es eine Nutzung gebe, zu erhalten und das Wohl der Kinder in den Mittelpunkt zu rücken, betonten Beate und Uwe Fank. Das Ehepaar weist auch auf die Bedeutung des Hauses für das Dorf hin. „Die Kinder kommen zu den Veranstaltungen des Heimatvereines, außerdem treten sie bei der Rentnerweihnachtsfeier auf“, nennen sie Beispiele und fügen hinzu: „Aus Dahlen würden dann sicher keine Kinder mehr nach Großböhla kommen.“

Kindertagesstätte Großböhla "Schloss Sonnenschein" Quelle: Jana Brechlin

Um noch mehr Eltern für die Einrichtung zu begeistern, müsse man das Angebot ausweiten, finden sie. „Im Moment hat die Kita nur bis 16 Uhr auf. Für Berufstätige ist das zu knapp. Aber wenn das Personal aufgestockt wird, könnten auch die Betreuungszeiten erweitert werden“, regen Fanks an.

Es habe vorab viel Zuspruch gegeben, den offenen Brief aufzusetzen, so das Großeltern-Paar. Bürgermeister Matthias Löwe habe sich bereits gemeldet. „Er hat uns geschrieben und mitgeteilt, dass jetzt erst einmal die Diskussion darüber geführt wird und es eine Abwägung gibt, bevor es zu einer Entscheidung kommt“, sagte Uwe Fank. Er wünsche sich jetzt, dass sich daran möglichst viele Menschen beteiligen und auch die Stadträte Position beziehen.

Von Jana Brechlin