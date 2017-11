Großer Andrang bei Schätztag im Oschatzer Museum

Oschatz. Vor sieben Jahren gab es den ersten Schätztag im Waagenmuseum. „Die Idee dazu entstand im Gespräch mit dem Antiquitäten-Händler Ingo Henjes. Wir dachten, dass daran, Erb- und Sammelstücke unter die Lupe nehmen zu lassen, vielleicht Interesse besteht“, erinnert sich Museumsleiterin Dana Bach.

Das „Vielleicht“ ist mittlerweile der Gewissheit gewichen. Rund eine Stunde vor Beginn des diesjährigen Schätztages standen gestern die ersten Interessenten vor dem Museum. Die 20 Sitzplätze im Kellergewölbe unter dem Waagenmuseum waren recht schnell belegt, so dass draußen eine beachtliche Warteschlange entstanden war. Nach rund zwei Stunden Wartezeit kamen die meisten Besucher dann schlauer aus dem Museum, als sie hineingegangen waren.

Bärbel Wagner aus Torgau wusste dann zwar nicht genau, was ihre Biskuitschale wert ist, erhielt aber einen wichtigen Tipp. Selbst wenn der Stempel unauffindbar erscheine, lasse sich die genaue Materialzusammensetzung ohne Wertminderung feststellen. „Wir haben sie bei einer Haushaltsauflösung entdeckt“, erzählte die Torgauerin. Nein, verkaufen wolle sie nicht. Im Gegenteil, bei Feiern und Festen stehe die Schale – mit Plätzchen gefüllt – auf dem Tisch.

Dass sie benutzt sind, scheint ein Merkmal guter Antiquitäten zu sein. So ist das auch bei der Leuchte, die Rolf Herrmann aus Oschatz von seiner Oma geerbt hatte. Das besondere ist ihr Materialmix. Der Schirm wird von einer Figur aus Elfenbein und Bronze getragen. „Bei meiner Oma stand die Leuchte schon in den 1950er Jahren. Wie lange sie das Stück schon hatte, weiß ich nicht“, erzählt Rolf Herrmann. In Oschatz habe sie ihren Platz neben dem Fernseher und da bleibe sie auch. Aber die Kinder könnten ruhig wissen, dass man die Leuchte „später“ mal nicht wegwerfen sollte. Ingo Henjes, der wie immer keine Pause machen konnte, bewertete sie als das Top-Stück des Tages.

Da stand allerdings noch Achim Bertrand in der Warteschlange. Der 81-jährige Oschatzer hatte ein paar Erbstücke aus Meißner Porzellan dabei – mindestens 100 Jahre alt und „natürlich“ nicht in täglichem Gebrauch. Mit Spannung erwartete auch Gerlinde Glanert aus Mügeln das Expertenurteil zu ihrem Handstaubsauger – ohne Kabel oder Akku, sondern mit echtem Handbetrieb. „Der saugt auch noch, aber das ist sehr mühsam“. Dieser Mühe müsse sie sich nicht unterziehen, sie habe schließlich modernere Geräte zuhause.

Von Axel Kaminski