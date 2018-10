Oschatz

Die 49. Auflage des größten Fischereifests in Deutschland, dem Horstseefischen, wurde auch in diesem Jahr wieder gut angenommen. Georg Stähler, Eigentümer der Teichwirtschaft Wermsdorf zieht eine positive Bilanz: Tausende Schau- und Esslustige erfreuten sich, wie in den Vorjahren auch, an den Ständen der hundert Händler und den zu bestaunenden Netzzügen in Begleitung von August dem Starken und Fischkönigin Lisa I.

Sommerauswirkungen für nächste Fischernte noch unklar

Der kraftvolle Sommer 2018 hat jedoch auch hier seine Spuren hinterlassen, denn rund zehn Prozent der Gewässer mussten trockengelegt werden. Trotzdem wanderte fast so viel Fisch wie in den Vorjahren in jeglicher Form, ob gebacken, gebraten oder in der Suppe, über die Theken. Im Blick auf das 50. Horstseefischen kann Georg Stähler eine vorsichtige Prognose wagen: „Für das nächste Jahr können wir noch nicht abschätzen, wie die Ernte ausfallen wird, nach diesem heißen Sommer. Aber es wird im Ertrag sicherlich zu spüren sein.“

Und wenn es für die Jubiläumsausgabe ein bisschen weniger Fisch gibt, können sich die Besucher immer noch mit dem Rummel trösten.

Von Katharina Stork