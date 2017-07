Torgau. Mit Zuschauern gut gefüllt war die Schlossbrücke von Schloss Hartenfels Torgau, als Montagmittag die Bärenpflegerinnen Gabriele Mierau und Angela Mierau-Fausack das erste Schaufüttern der drei Torgauer Bären Bea, Jette und Benno zelebrierten. Die beiden vier Jahre alten Geschwister Bea und Benno warteten im Bärengraben ungeduldig auf ihre von Gabriele Mierau gefütterten gut sechs Kilogramm „Köstlichkeiten“. Im Füttereimer waren mit Honig und Rosinen angereicherte Baguettestücken, Äpfel, Birnen und auch Kiwi. „Bei den Kiwi stört sich Bea immer etwas an der Schale. Da ist sie wählerisch“, erklärte Gabriele Mierau schmunzelnd.

Unterdessen beantwortete Angela Mierau-Fausack per Headset den wissbegierigen Gästen auf der Schlossbrücke die eine oder andere Frage. So zum Beispiel zu den Fressgewohnheiten der Bären, die zusätzlich zur Mittags-Fütterung noch am Morgen jeweils Haferbrei erhalten.

Insgesamt viermal wöchentlich, immer montags bis donnerstags ab 12.30 Uhr, bieten die beiden Bärenpflegerinnen in der Sommerzeit jeweils für etwa eine halbe Stunde Einblicke in den Alltag ihrer drei Schützlinge, teilte das Landratsamt in Torgau am Montag mit. Zunächst sei es geplant, das für alle Zuschauer kostenlose Schaufüttern bis zum Ende der Sommerferien anzubieten. Bei entsprechendem Zuspruch sei es vorstellbar, das Angebot auch darüber hinaus aufrecht zu erhalten, so ein Sprecher.

Von LVZ