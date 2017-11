Gründung eines „Freundeskreises Museum“ in Mügeln geplant

Mügeln. Das Stadtmuseum hat jetzt neue Öffnungszeiten. Wie Museumsleiter Andreas Lobe informiert, ist ab sofort sonnabends und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Außerdem kann das Museum weiterhin nach Vereinbarung besucht werden. „Zum Abdecken dieser Zeiten soll sich ein Freundeskreis Museum bilden. Wer Lust hat, sich daran zu beteiligen, kann sich am Donnerstag um 17.30 Uhr in der Stadtbibliothek melden“, so Lobe. Hintergrund der erweiterten Öffnungszeiten ist die Tatsache, dass ein Museum erst als solches eingestuft wird, wenn es mindestens 100 Tage im Jahr geöffnet hat. „Das ist so von der Landesstelle Museumswesen in Chemnitz vorgegeben“, hat Lobe erfahren. Die Gründung des Freundeskreises soll nicht auf Basis eines Vereins erfolgen. Damit brauchen die Interessenten auch keine Mitgliedsbeiträge zahlen. „Es geht darum, dass nicht immer die gleichen Personen die Aufsicht im Museum führen, sondern diese Aufgaben auf breitere Schultern verteilt werden“, sagt Lobe. Die Interessenten sollten sich bereiterklären, in größeren Abständen die Museumsbesucher zu betreuen. Zweiter nicht unwesentlicher Grund ist laut Lobe, dass die im Museum eingehenden Spendengelder, deren Verwendung und Vergabe von mehreren Personen kontrolliert werden. Derzeit kümmert sich um diese Aufgabe lediglich der Heimatverein. Mit der neuen Regelung soll es noch mehr Transparenz zur Verwendung des Geldes geben.

Lobe ist unterdessen froh darüber, dass das Heimatmuseum seit der Wiedereröffnung gut angenommen wird. „Wir hatten seit Mai bereits über 600 Besucher, das ist seit langem wieder ein Spitzenwert.“

Von Heinz Großnick