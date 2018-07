Oschatz

Der Naturschutzbund (Nabu) und Bündnis 90/Die Grünen sammeln Handys zum Erhalt der Unteren Havel. Das Naturschutzgebiet von internationaler Bedeutung soll mit Hilfe ausgedienter Mobiltelefone renaturiert werden. „In zehn Jahren soll die Untere Havel wieder ein lebendiger Fluss sein. Dazu werden vom Nabu Althandys gesammelt“, sagt Uta Schmidt.

Ökologische Verwertung

Im Abgeordnetenbüro der Grünen im Vorderhaus des E-Werks Oschatz ist seit Ferienbeginn eine Sammelstelle eingerichtet. Pro Telefon bekommt der Nabu dabei 1,60 Euro. Die AfB gemeinnützige GmbH (Arbeit für Menschen mit Behinderung) verkauft die wiederaufbereiteten Geräte in Europa. „Nicht mehr funktionierende Geräte werden zum Recycling an die Umicore AG & Co. KG gegeben. Das Unternehmen betreibt mehrere ökologische Schmelzanlagen in ganz Europa und ist zertifiziert“, so Uta Schmidt.

Telefone im Büro abgeben

Geöffnet ist das Büro dienstags von 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Es können auch außerhalb dieser Zeit Mobiltelefone abgegeben werden. Während der Öffnungszeiten können zudem Karikaturen Klaus Stuttmanns angesehen werden.

Von Christian Kunze