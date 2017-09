Grüner Pfeil abgebaut: an der B 6 in Oschatz tuckern jetzt die Motoren im Leerlauf

Oschatz. Bei der vergangenen Oschatzer Stadtratssitzung wurde durch Stadtrat Holger Schmidt und Besucher Joachim Rolke noch einmal der abmontierte Grüne Pfeil an der Kreuzung Friedensstraße /Bundesstraße 6 thematisiert. Verkehrsteilnehmer, die von der Friedensstraße rechts auf die Bundesstraße 6 abbiegen wollten, konnten dort relativ problemlos auf die Bundesstraße auffahren. Ein Grüner Pfeil machte dies möglich. Doch jetzt ist das Zusatzzeichen verschwunden. Weil sich an der Stelle acht Verkehrsunfälle ereigneten, die im Zusammenhang mit dem grünem Pfeil gestanden haben sollen, wurde durch die Unfallkommission die Entfernung verfügt. „Für mich ist das absoluter Quatsch“, sagt der CDU-Stadtrat Holger Schmidt, der die Strecke mehrmals täglich zurücklegt. „Der Abbau des Grünen Pfeils hat dort zu extremem Wartezeiten geführt, die garantiert die Luftqualität stark beeinflussen“, meint Schmidt angesichts der Diskussion um die Luftverschmutzung in den Städten durch Pkw-Verkehr. „Hinter den Verkehrsunfällen steht nicht etwa der Grüne Pfeil, sondern die Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die Vorschriften halten“, argumentiert Schmidt. Bürgermeister Andreas Kretschmar versprach, das Thema in den entsprechenden Gremien noch einmal anzusprechen.

Von Hagen Rösner