Oschatz

Vor genau einem Jahr gab es einen Aufschrei bei den Oschatzer Kraftfahrern. An der Kreuzung bei der Ifa-Kaufhalle war der Grüne Pfeil von den Ampeln entfernt worden. Zu Stoßzeiten bildeten sich an den Auffahrtstraßen zur Bundesstraße 6 Staus. Die Verkehrsunfallkommission hatte sich zu diesem Schritt entschlossen, weil der Grüne Pfeil mit einigen Unfällen in dem Straßenbereich in Zusammenhang gebracht worden war. Jetzt gibt es eine Korrektur. An der Kreuzung Bundesstraße 6/Friedensstraße/Venissieuxer Straße gibt es wieder zwei Grüne Pfeile, die als Lichtsignalanlage den Kreuzungsbereich regeln. Die beiden Grünen Pfeile gibt es jeweils beim Auffahren auf die B 6 von der Friedensstraße beziehungsweise von der Venissieuxer Straße aus. Die Kritik der Oschatzer Kraftfahrer reichte vor einem Jahr bis in den Oschatzer Stadtrat hinein. CDU-Stadtrat Holger Schmidt hatte die Demontage des Pfeils damals bitterlich beklagt. Von Schmidt kam bei der vergangenen Ratssitzung dafür als erstes ein Lob und ein Dank, dass die Entscheidung an der Kreuzung korrigiert worden ist.

Von Hagen Rösner