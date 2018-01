Grünes Licht für Bebauungsplan in Lonnewitz

Lonnewitz/Oschatz. Vor knapp einem Jahr, Ende Januar 2017, wurde der Neubau der Lebenshilfe als Unterkunft für die Förder- und Betreuungsgruppen am Werkstattstandort eingeweiht (wir berichteten). Und doch musste sich der Oschatzer Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel noch einmal damit beschäftigen. „Bei der Zustimmung für den geänderten Bebauungsplan für das Haus handelt es sich nur um eine Formalie“, erklärte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos).

Landratsamt genehmigt geänderten Bebauungsplan

Hintergrund ist, dass der Landkreis als Rechtsaufsichtsbehörde den mit Auflagen versehenen, im Mai 2017 noch einmal geänderten und von der Stadtverwaltung eingereichten Bebauungsplan genehmigt hat. Das angepasste Dokument lag in der Zeit von Anfang September bis Anfang Oktober noch einmal öffentlich aus. Von den aufgeforderten Behörden und anderen Trägern öffentlicher Belange gab lediglich der regionale Planungsverband Westsachsen eine Stellungnahme ab – sie beinhaltet einzig die Feststellung, dass keine Bedenken gegen die Planung und Bau bestehen.

Stadtrat beschäftigt sich seit zwei Jahren mit Bebauungsplan

Seit Februar 2016, also seit fast zwei Jahren, beschäftigt sich der Stadtrat mit dem Objekt in Lonnewitz. Dort hat die Lebenshilfe Oschatz als einer der größten Arbeitgeber der Stadt schon in den Jahren vorher umfangreich investiert. Auf 670 Quadratmetern entstanden Wohn-und Aufenthaltsräume, Küche, Toiletten, Pflegebad und Therapieräume. Bewohner des Hauses sind zwei Gruppen, bestehend aus jeweils neun Menschen mit Behinderung.

Von Christian Kunze