Mügeln

Gut gefüllt war der Vorplatz der Turnhalle in Altmügeln am Dienstagabend weit vor Beginn des Musicals, das die Schüler aufführten. Glühwein, Gebäck und Gegrilltes sowie die Aussicht, mit dem Kauf die Schule zu unterstützen, hatten Eltern und andere Verwandte zum zeitigen Kommen verführt. Betreut wurden die Stände ebenfalls von Eltern.

An der Aufführung des von Gaby Seefeld und Gabriele Zimmer einstudierten Musicals „Die Funkelprüfung“ wirkten 20 Kinder mit. Das Publikum erlebte jedoch alle Schüler in Aktion. Vor dem Musical hatten die Klassen ihren musikalischen Auftritt. Daneben trat Drittklässler Conrad Zehme noch solistisch am Keyboard auf. Den Reigen der Musikdarbietung schlossen die Lehrerinnen ab, die nicht vom Lampenfieber verschont blieben.

Zur Galerie Nach wochenlangen Proben konnten die Altmügelner Grundschüler am Dienstagabend ihren Eltern und Großeltern endlich das von ihnen einstudierte Musical „Die Funkelprüfung“ vorstellen.

Im Musical unternahm Luise mit Hilfe eines aus der Bahn geschleuderten Sterns eine fantastische Reise durch die Sternenwelt. Sie, die gern die Sterne beobachtet und deshalb von ihrer Mutter zum Schlafen angehalten werden muss, begegnet dabei Kometen, dem Polarstern, Sternlaternen und anderen.

Nach dem Applaus für die jungen Darsteller übergab Ivonne Franke vom Bürger- und Heimatverein Altmügeln/Crellenhain der Schule einen Büchergutschein in Höhe von 100 Euro an die Schule, die sich der Leseförderung verschrieben hat.

Von Axel Kaminski