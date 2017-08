Grundschüler besuchen Luppaer Kinderbauernhof

Luppa. Mit einer ausgewachsenen Kuh, vorwitzigen Ziegen und winzig kleinen Küken haben diese Woche Drittklässler aus der Wurzener Ringelnatz-Grundschule auf dem Reit- und Kinderbauernhof von Petra Krasselt in Luppa Bekanntschaft gemacht. Die Mädchen und Jungen waren die ersten, die dieses Jahr im Rahmen der Aktion „Natur zum Anfassen“ des Energieversorgers Mitgas den Hof besucht haben.

In den kommenden Wochen erwartet Petra Krasselt weitere Grundschüler, die mehr über das Landleben erfahren wollen. „Wir gehen dann auch auf die Felder, entdecken verschiedene Pflanzenarten und ich zeige den Kindern, wie wir naturnah unseren Hof bewirtschaften“, beschreibt sie. Dazu gehöre auch, dass die Mädchen und Jungen die Tiere füttern dürfen und natürlich sei streicheln ausdrücklich erlaubt.

Das Motto der Projekttage in diesem Jahr heißt „Dem Froschkönig auf der Spur“, und da passte es irgendwie, dass es vor dem Auftakt auf dem Kinderbauernhof in Luppa am Mittwoch kräftig regnete und sich deshalb im Garten ein kleiner Teich gebildet hat, auf dem die Enten ihre Runden drehen konnten. Die Kinder blieben in Scheune, Küche und Bastelstube aber im Trockenen und fertigten aus Steinen und Farbe kleine Frösche an. Höhepunkte waren jedoch stets die Momente, in denen die Grundschüler Schafe, Ziegen und den Hofhund ausgiebig streicheln konnten.





Von Jana Brechlin