Grundschüler testen Oberschule Wermsdorf

Wermsdorf. Zwei Tage lang hatten die Wermsdorfer Oberschüler Gäste im Haus. Bei den traditionellen Schnuppertagen konnten Viertklässler aus den Grundschulen Wermsdorf, Calbitz, Dahlen und Mutzschen einen Einblick in den Unterrichtsalltag und die Ganztagsangebote an der weiterführenden Schule bekommen. Insgesamt 100 Mädchen und Jungen gestalteten dabei mit Hilfe von Achtklässlern Kerzen oder führten kleine Versuche und Experimente durch.

Unter Anleitung von Sophie Staude führt Viertklässler Gustav Senger Versuche durch. Quelle: Jana Brechlin

„Wir haben auch die Ganztagsangebote eingebunden“, erklärte Oberschulleiterin Kerstin Krause, „dazu gehören Gitarrenunterricht und gesunde Ernährung. Hier erfahren die Kinder, welche Möglichkeiten es gibt, ein Instrument zu lernen und bereiten in der Küche gemeinsam Nudelsalat für das Mittagessen zu.“

Begonnen haben die Tage jeweils mit einer Sporteinheit für alle in der Turnhalle. Dann waren die jetzigen Fünftklässler gefragt, die ihren ehemaligen Mitschülern von der Grundschule bereits berichten konnten, worauf es in den ersten Wochen in der Oberschule ankommt. „Das macht ganz anders Eindruck, wenn die Kinder dazu etwas von Mädchen und Jungen hören, die sie vielleicht kennen und die in einem ähnlichen Alter sind“, hat Kerstin Krause beobachtet.

Von Jana Brechlin