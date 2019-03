Oschatz

Die Grundsteinlegung für den Neubau der Oschatzer Wohnstätten GmbH mit 13 modernen Wohnungen an der Ecke Mühlgraben/An der Döllnitz/Badergasse steht unmittelbar bevor. Derzeit sind Mitarbeiter der regionalen Hochbau Ganzig GmbH damit beauftragt, die Bewehrungen für die Bodenplatte zu fertigen. Weil dafür keine fertigen Matten vorgesehen sind, werden sie aus einzelnen Elementen zusammengefügt.

Großzügiger Wohnraum

Mit einer größer von 60 bis 80 Quadratmetern fallen die Wohnungen, die in dem neuen Gebäude vorgesehen sind, größer aus als in Oschatz üblich. Vorgesehen sind Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen, ferner Stellplätze für die Autos der Mieter. Anfang vergangenen Jahres hatte das Vorhaben für Diskussionen gesorgt, weil es in elf Punkten von der inzwischen überarbeiteten städtischen Gestaltungssatzung abweicht.

Von Christian Kunze