Dahlen

Wenig Stress hatten in diesem Jahr die freiwilligen Helfer, die jene Besucher des Nordsächsischen Naturmarktes, die mit dem Auto kamen, zu den freien Stellplätzen einwiesen. Der insbesondere bis zum Mittag nur in der Stärke variierende Regen ließ manchen potenziellen Gast andere Pläne schmieden, vorzugsweise in geschlossenen Räumen.

Davon bekam Christina Krieblein-Schoenke vom Heidehandel Dahlen zunächst wenig mit. Zu Beginn des Marktes habe es einen regen Andrang gegeben, erst gegen Mittag sei die Kundenschar etwas übersichtlicher geworden. Fünf Sorten hausschlachtene Wurst im Glas sowie frisch geräucherte Blut- und Leberwurst seinen besonders gefragt gewesen. „Heute waren natürlich einige Stammkunden unseres Ladengeschäftes hier, aber auch jede Menge andere Besucher“, wusste sie zu berichten.

Aktion von Oschatzer Schülern

Gleich nebenan herrschte vor allem ab dem Mittag viel Betrieb vor und hinter der Theke. Der Abschlussjahrgang der Oschatzer Robert-Härtwig-Schule verkaufte selbst sowie von Müttern und Großmüttern gebackenen Kuchen und Muffins, um die Kasse für die Klassenfahrt an die Ostsee aufzubessern. Viele Besucher des Naturmarktes, die nicht bis zur Kaffeezeit auf dem Kirschberg blieben, nahmen sich Kuchen mit nach Hause.

Nordsächsischer Naturmarkt auf dem Kirschberg Dahlen Quelle: Axel Kaminski

Um all jene zu bedienen, die es beim Naturmarkt lieber deftig mögen, hatte das Heidegut zwei große Grills im Dauereinsatz. Auch deren „Besatzung“ spürte kaum, dass bis zum Mittag weniger Besucher den Weg zum Kirschberg gefunden hatten als sonst.

Wer hierher pilgert und seinen Eintritt bezahlt, hat dafür ganz unterschiedliche Gründe. Ines Winkler aus Dahlen suchte Ersatz für die vom trockenen Sommer ausgedörrte Bepflanzung ihres Blumentopfes auf der Terrasse. Ohnehin sei es Zeit für die Herbstbepflanzung. Am Stand von Claudia Lutze aus Leisnitz wurde sie mit Chrysanthemen, Heuchera und Stacheldraht fündig. Und am Stand von Mon amy Cessy habe sie ein leckeres Crépe gegessen. Außerdem habe sie sich ein neues Portmonee geleistet.

Beliebter Treffpunkt

Für Charlotte aus Schmannewitz und Lina aus Dahlen – beide 14 Jahre – gehört es „einfach dazu“, auf den Kirschberg zu gehen, wenn Naturmarkt ist. „Hier trifft man viele Freunde aus der Grundschule, die man lange nicht gesehen hat“, erzählt Charlotte. Bei ihrer Runde über den Platz lassen die beiden die Volieren mit dem Rassegeflügel nicht aus. „Klar interessiert uns das“, erklärt Lina, „wir haben beide viele Tiere zuhause – Hühner, Katzen und Wachteln – aber Züchter sind wir nicht“. Obwohl sie überlege, mit der Taubenhaltung anzufangen.

Nordsächsischer Naturmarkt auf dem Kirschberg Dahlen Quelle: Axel Kaminski

Neben Tieren, Händlern und den Dahlener Vereinen, die sich gestern auf dem Festgelände präsentieren, spielt beim Naturmarkt immer auch traditionelles Handwerk eine Rolle. Obwohl Sebastian Rebholz und Andy Terpitz aus Laas keine Schmiede sind, führen sie dem Publikum vor, wie heißes Eisen verformt wird. Reiner Schmidt aus Sörnewitz, Inhaber eines Baubetriebs und Hobbyschmied, weiht seinen Enkel und dessen Nachbarn in die Kniffe dieses Handwerks ein, das ihm wiederum sein Vater gelehrt hat.

Von Axel Kaminski