Oschatz

Da kamen die Schüler der elften Klasse des Thomas-Mann-Gymnasiums gestern aber ganz schön ins Schwitzen: Von 14 bis 19 Uhr ließen die künftigen Abiturienten Stift und Papier liegen und griffen stattdessen zu Schwamm und Reinigungsmittel, um im Mazda-Autohaus von Holger Schmidt schmutzige Autos zu neuem Glanz zu verhelfen. Während sich die Männer um das Äußere kümmerten, sorgte die Damen per Staubsauger für die Innenreinigung. Die wartenden Autobesitzer konnten sich derweil mit Kaffee und Kuchen die Zeit vertreiben.

Die Aktion stieß bei den Oschatzern auf große Resonanz, weshalb sich bereits kurz nach Beginn die Autos auf dem Parkplatz stauten. Wie schon in den vergangenen Jahren, konnten die Kunden den Service für eine Spende in beliebiger Höher nutzen, die in die Kasse für den Schulabschluss im kommenden Jahr fließt. Bereits beim Stadtfest sammelte der Jahrgang Geld und bot deshalb Kinderschminken und Kuchen an.

Von Christian Neffe