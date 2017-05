Oschatz. Notlandung in der Härtwigschule: Drei Mittelschul-Marsianer lassen ihr Raumschiff von Schülern reparieren und nehmen ihnen im Gegenzug die Moderation der Frühlingsgala ab. An liebenswert-verrückten Ideen für den Rahmen ihrer Talenteschau mangelt es den Organisatoren um Silke Fingas nicht. Die Außerirdischen staunen nicht schlecht, erleben sie doch binnen zwei Stunden einen Querschnitt des kulturellen Könnens der Oschatzer Oberschüler. Der fulminante Auftakt mit den Mädchen der Akrobatikgruppe reißt sie und das Publikum ebenso mit wie das Gitarren-, Klavier-, Cello-, Klarinetten- und Saxofonspiel aller Klassenstufen. Die Mischung wird garniert mit der Rezitation von Goethes „Zauberlehrling“, Darbietungen der Einradgruppe in der Turnhalle und den Poi-Tänzern, die beeindruckende Lichteffekte in die stockfinstere Schulaula zaubern. Bei vollem Saallicht lohnt sich dagegen ein Blick auf die im Neigungskurs entstandenen Deko-Aliens samt Blumenschmuck. Blumen gibt es am Ende auch für die Mitglieder der Technik-Crew. Ohne deren Hilfe wäre auch das Finale nur halb so schön. Denn Stammgäste wissen: Härtwigs Frühlingsgala ist erst zu Ende, wenn die Schulband mindestens zwei Zugaben gespielt hat.



Von Christian Kunze