Oschatz. In wenigen Tagen bekommt die sechsköpfige Oschatzer Familie Hentzschel ihre neue Küche, für die OAZ-Leser im Rahmen der Aktion „Licht im Advent“ Geld gespendet haben. Schon am Dienstag machte sich der Oschatzer Tischlermeister Andreas Müller an die Arbeit. „Es ist einiges zu tun“, sagte er. In etwa einer Woche sollen die Vorarbeiten, der Trockenbau für die Rohrverkleidungen und die Malerarbeiten abgeschlossen sein. Ebenfalls in dieser Zeit soll der Vinylfußboden verlegt und die Schiebetür zum Wohn- beziehungsweise Schlafzimmer der alleinerziehenden Mutter Madlen Hentzschel eingebaut werden. Gestern Vormittag war der Heizungssanitär-Meister Stefan Junker aus Lampersdorf mit seinem Angestellten Martin Müller vor Ort. Beide erneuerten und verlegten den Erdgasanschluss für das Gaskochfeld. Zudem wurde ein Gassicherheitssystem eingebaut und Wasser- und Abwasserinstallationen erneuert und verlegt. Diese Arbeiten konnten bereits gestern abgeschlossen werden. Auch der Oschatzer Elektromeister Michael Kayser und sein Mitarbeiter Tom Köbel sind bereits am Werk.

Von Kristin Engel