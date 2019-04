Cavertitz

In der Cavertitzer Grundschule gehen derzeit nicht nur Kinder ein- und aus, auch Handwerker geben sich hier die Klinke in die Hand. Nach ersten Malerarbeiten sind aktuell Fußbodenleger im historischen Schulgebäude beschäftigt. Grund dafür ist der Schulanfang im Sommer, zu dem in Cavertitz zwei erste Klassen eröffnet werden sollen – ein Novum nach vielen Jahren der Einzügigkeit. Aktuell ist von 27 künftigen Erstklässlern die Rede.

Zimmerwechsel für Lehrer

„Für uns bedeutet das, dass wir vorbereitet sein müssen. Wir nehmen jetzt Geld in die Hand, um Platz zu und die Räume für eine zusätzliche Klasse zu schaffen“, sagte die Cavertitzer Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos). Deshalb habe es bereits einige Umzüge im Schulhaus gegeben. So sei die Bibliothek geräumt und stattdessen eine Leseecke mit dem Leihbestand in der Aula eingerichtet worden. Die Lehrer hätten ihr bisheriges Domizil verlassen und das neue Lehrerzimmer in der einstigen Bibliothek bezogen. „Und aus dem Lehrerzimmer wird nun ein Klassenraum“, kündigte sie an.

Der Eingangsbereich der Grundschule Cavertitz. Quelle: Jana Brechlin

Dort sind derzeit Mitarbeiter der Firma Fußboden-Schmidt dabei, den alten Belag zu entfernen und den Boden abzuschleifen, bevor neu verlegt werden kann. „Hier werden auch noch die Fenster erneuert und Malerarbeiten durchgeführt“, so die Bürgermeisterin. Im Haushalt hat die Kommune insgesamt 60 000 Euro für die Erneuerung von Fenstern und Fensterbänke am Schulgebäude eingeplant. Weitere 23 000 Euro sind für Arbeiten vorgesehen, die rund um die Einrichtung eines zusätzlichen Klassenzimmers nötig werden.

Lehrersuche läuft weiter

Die Cavertitzer Gemeinderäte haben den Haushalt bereits beschlossen, jetzt liegt das Zahlenwerk beim Landratsamt zur Genehmigung. „Wenn der Haushalt bestätigt ist, werden wir Bestellungen für die Ausstattung des Klassenraumes auslösen. Die restlichen Arbeiten sollen dann in den Sommerferien erledigt werden“, beschreibt Christiane Gürth den Zeitplan. Bis dahin muss sich auch eine neue Lehrerin oder ein Lehrer gefunden haben, die das Team verstärken. Zusätzlich zur offiziellen Ausschreibung haben Eltern einen Aufruf gestartet, um mögliche Bewerber auf die Einrichtung in Cavertitz aufmerksam zu machen.

Von Jana Brechlin