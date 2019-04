Mügeln

Die Spannung war groß. In den vergangenen Tagen hatten die Mügelner in der Collm-Region immer wieder um Stimmen geworben. Bei der Online-Abstimmung innerhalb der MDR-Aktion Frühlingserwachen ging es darum, in welchem der teilnehmenden Orte am kommenden Wochenende die MDR Schlager-Show ausgerichtet wird. Neben Mügeln waren auch Artern und Tangerhütte mit im Rennen. Beim Online-Voting brachte es Mügeln allerdings nur auf den zweiten Platz und muss auf die Schlagerparty sowie auf eine weitere Zuwendung von 5000 Euro verzichten. Die gehen jetzt nach Tangerhütte. Tanngerhütte bekam 39 Prozent der Stimmen, Mügeln 38 und Artern war mit 23 Prozent abgeschlagen.

Der Mitteldeutsche Rundfunk hatte es in den vergangenen Tagen auch spannend gemacht. Seit Montagnachmittag waren die Abstimmungskanäle frei geschalten und konnte bis Donnerstagnachmittag abgestimmt werden. Damit es bei der Abstimmung keine Beeinflussung gibt, erfolgte die Stimmabgabe erfolgt ,blind’, ohne Anzeige des aktuellen Zwischenstandes. Im Zusammenhang mit der Abstimmung hatte der Sender verlauten lassen: „Wir beobachten den Verlauf des Votings mit technischen Mitteln sehr genau. Bei Manipulation oder Betrugsversuchen behält sich der MDR vor, das Voting jederzeit zu unterbrechen oder vorzeitig zu beenden.“ Dazu kam es nicht. Enttäuscht zeigte sich gestern am späten Nachmittag Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke. „Die Schlagerparty ist die eine Sache, aber das Geld hätten wir gut für Kindereinrichtungen in unserer Stadt einsetzen können“, hatte er noch in das Mikrophon der MDR-Reporterin Gesine Schöps gesagt. Trotzdem gehört Mügeln zu den Siegern, denn dass hergerichtete Grundschulgelände kann sich sehen lassen.

Von Hagen Rösner