Scmorkau

Wenn in Schmorkau die gesamte Straße der Arbeit voller Fahrzeuge ist, dann ist es wieder soweit. Der Heimatchor hat zum Konzert geladen und die Gäste kommen in Scharen. Das Wetter spielte dem langersehnten 45-jährigen Jubiläum des Chores in die Karten. Die Hitze der vergangenen Wochen hat sich endlich verabschiedet und der Sonntagnachmittag mit Wolken, Sonne und Wind war ebenso abwechslungsreich wie das Programm der Sänger.

Konzert im Zeichen des Jahreszeitenwechsels

Bereits 45 Mal zogen die Jahreszeiten am Heimatchor vorbei. Grund genug, diesem Wechsel das Thema des Konzerts zu widmen. Die Zuhörer durchlebten innerhalb einer Stunde ein komplettes, musikalisches Jahr. Dabei luden die bekannten Melodien und Texte immer wieder dazu ein, selbst auch mit einzustimmen. „Bunt sind schon die Felder, gelb die Stoppelfelder...“ trug der Wind über Schmorkau hinaus und kündigte somit den Herbst an.

„Natürlich habe ich auch mitgesungen“, erzählt Erika Däberitz im Nachgang. Sie selbst lockte die Neugier nach Schmorkau auf den Töpferhof der Familie Thibault, denn auch sie leitet einen Chor. „Ich singe im Döllnitztalchor in Mügeln und wir begehen im kommenden Jahr selbst unser 50. Jubiläum. Da hab ich mir schon das ein oder andere für unsere eigene Feier abgeschaut“, gab sie mit einem Zwinkern zu. Besonders das Arrangement der Titel in der Reihenfolge Jahreszeiten fand sie originell.

Lothar Taube als Gründungsmitglied dabei

Auch bei den restlichen Gästen kam das sehr gut an. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, als es in der Gesangspause Kaffee und Kuchen gab, wurde dieser gemütliche Teil nun an den Schluss gelegt, damit man gemeinsam den Tag ausklingen lassen konnte. Obwohl sich die Jahreszeiten immer im Wechsel befinden, ist ihre Reihenfolge und die Wiederkehr konstant. Diese Konstanz und Stabilität hat auch Lothar Taube an den Tag gelegt, der von seinen Mitsängern für sein 45-jähriges Wirken im Chor ausgezeichnet wurde. Der Lonnewitzer gehört damit zu den Gründungsmitgliedern. Die Gäste fühlten sich im Garten des Töpferhofs wohl und verweilten noch lange nach dem letzten Ton zwischen Skulpturen und Freunden.

Von Janett Rohnstock