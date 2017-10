Heimatverein Ablaß weiht seinen neuen Gemeinschaftsraum zur Kirmes ein

Ablaß. Der Vorstand des Ablasser Heimatvereins lädt am Sonnabend in das Vereinsgebäude „Alte Schule“ zu seiner traditionellen Kirmes ein. An diesem Nachmittag wollen die Vereinsmitglieder ab 14 Uhr nicht nur wie bei einem solchen Fest Brauch, Kuchen und Kaffee auftischen. Anlässlich der Kirmes soll der neu geschaffene Gemeinschaftraum im Erdgeschoss eingeweiht werden. In den zurückliegenden Monaten haben Vereinsmitglieder diesen renoviert und neu gestaltet. Er soll, so der Vorstand, zu einem Treffpunkt für Alt und Jung werden. Geplant ist zum Beispiel, die Senioren zum Spielenachmittag einzuladen oder sich zu Handarbeitsrunden zu treffen.

Mutter-Kind-Treff und Kreativnachmittage geplant

Doch auch die jüngere Generation will man erreichen. Erste Ideen für einen Mutter-Kind-Treff oder für Kreativnachmittage mit Schülern gibt es. Das im Erdgeschoss der „Alten Schule“ liegende Zimmer soll deshalb, so der Wunsch der Heimatfreunde, einen Namen erhalten. Die Ablasser Einwohner, jedoch nicht nur sie, sind aufgerufen, einen Namensvorschlag beim Verein abzugeben. Später soll dann gemeinsam über den endgültigen Namen abgestimmt werden. Auf den Einreicher des Siegernamens wartet übrigens eine kleine Überraschung. Wer zur Kirmes kommt, kann sich auch in den anderen mit historischem Gerät, Handwerkszeug und Hausrat ausgestatteten Räumen umschauen. Offen sind die Mitglieder auch für Vorschläge, wie sie das Dorfleben künftig bereichern könnten.

Von Bärbel Schumann