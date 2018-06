Grossböhla

Für den Kindertag hatte sich der Heimatverein Böhla in diesem Jahr wieder besonders stark gemacht. Am vergangenen Sonnabend gab es ab 14 Uhr in und um das Vereinsgelände des Heimatvereins ein großes Programm. Die Kinder und Jugendlichen der Akrobatikabteilung des SV Rot Weiß Dahlen zeigten in der Kulturscheune ein umfangreiches Programm und ernteten dafür von Besuchern einen großen Applaus.

Während in der Scheune der Dahlener Sportverein auftrumpfte, gab es im Außenbereich viele Spielmöglichkeiten für Kinder. Unter anderem war die Oschatzer Firma Korn mit einem großen Trampolin vor Ort und tuckerte eine Rummelbahn durch das Gelände. „Wir wollen unseren Kindern bei dem Fest etwas bieten“, sagen die beiden Vereinsmitglieder Peter Wolff und Johannes Rudolph. Unvergessen ist dabei aus dem vergangenen Kinderfest 2017 der Besuch der Eseldame Meggy, die über das Festgelände spazierte. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr die Sportakrobaten aus Dahlen für das Programm gewinnen konnten“, so die beiden Vereinsmitglieder.

Der Abend war dann den älteren Dorfbewohnern aus Kleinböhla, Großböhla und Neunböhla vorbehalten. Allerdings macht sich der demografische Wandel inzwischen auch bei den Dorffesten bemerkbar. „Früher waren unsere Tanzabende zum Heimatfest wesentlich stärker besucht“, sagt Peter Wolff, der sich trotzdem über die gute Stimmung beim Fest freut.

Von Hagen Rösner