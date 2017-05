Hof. Mit Zustimmung der Gemeinde ließ der Heimatverein Hof jetzt drei Ortsstraßentafeln anfertigen. Das Geld dafür stammt noch aus den Einnahmen zur 750-Jahr-Feier der Ersterwähnung des Ortes. Angebracht wurden die Tafeln am Jugendclub, gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr sowie am Spielplatz Salbitzer Straße. Heike Pinkert möchte sich bei dieser Gelegenheit bei allen Mitwirkenden bedanken, insbesondere dem Vorstandsmitglied Robert Titze. „Ohne dessen Engagement wäre manches schwieriger geworden“, so Pinkert. Auf den Tafeln sind außer den Straßen und Gewerken auch Sehenswürdigkeiten aufgeführt. „Wir hoffen, dass wir damit Besuchern eine Übersicht ermöglichen und damit einen Überblick über unseren Ort gewähren“, heißt es von Seiten des Vorstandes.

Von Heinz Großnick