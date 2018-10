Wellerswalde

Wie war das eigentlich damals mit den Neubauern oder der Kollektivierung auf dem Land? Horst Kempa weiß darüber bestens Bescheid. Auf Einladung des Heimatvereins Wellerswalde wird der Autor am 19. Oktober um 19 Uhr im Gasthaus zur Einkehr sein dreibändiges Werk „50 Jahre erlebte Landwirtschaft im Osten Deutschlands“ vorstellen.

Zwischen Wehmut und Verbitterung

Kempa (Jahrgang 1940) hat in der Landwirtschaft gelernt und sich vom Traktoristen bis zum Direktor eines Volkseigenen Gutes (VEG) hochgearbeitet. In seinen Büchern beschreibt er, wie sich das Leben und die Arbeit in der Landwirtschaft zu DDR-Zeiten verändert hat. „Viele ältere Menschen werden sich darin wieder finden und mit Wehmut oder auch Verbitterung an diese Zeit zurück erinnern“, so Kempa. Aber auch für junge Menschen sei diese Zeit interessant, da sie erfahren, wie ihre Eltern und Großeltern gelebt haben. Kempa stellt die Besonderheiten und Widrigkeiten des Lebens im Osten und Deutschlands in den Vordergrund.

Heimatverein Wellerswalde lädt ein

„Es geht um Tierhaltung, Technik, Unfälle und das Leben mit all seinen Sorgen, Nöten und auch den schönen Dingen, die in der Landwirtschaft zwischen Kriegsende und Wende passiert ist“, informiert Gunter Röhr, Vorsitzender des Heimatvereins Wellerswalde. „Wir laden zu dieser interessanten Buchlesung für Jung und Alt herzlich ein.“

