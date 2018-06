Ganzig

Am Sonnabend ermittelten fünf Freizeit-Fußballteams ihre Sieger. Am Ende hatte die Mannschaft „Hans im Glück“ die Nase vorn. Den zweiten Platz belegten die Kicker aus Mehltheuer aus dem Nachbarkreis Meißen, während sich die Gastgeber vom SV Ganzig immerhin den Bronzerang sicherten.

Deutlich größer war das Starterfeld beim zeitgleich ausgetragenen Volleyballturnier. Acht Teams kämpften dabei um Punkte, Satz- und Spielbälle. Den Sieg trug die Mannschaft „Zentrale“ aus Cavertitz davon, gefolgt von den „Blockwürsten“, in deren Reihen einige Hofer spielten.

Klarer Sieger beim Bambini-Fußballturnier

Den sportlichen Abschluss des Festes bildete am Sonntag das Bambini-Turnier mit immerhin sechs teilnehmenden Mannschaften. Rund dreieinhalb Stunden standen sie sich bei hochsommerlichen Temperaturen im Modus jeder gegen jeden gegenüber, bis alle Spiele absolviert waren. Am Ende gab es einen klaren Sieger und keinen Verlierer. Zwei Mannschaften, der SV Mügeln-Ablaß und der SV Strehla, standen zum Schluss punktgleich und mit dem selben Torverhältnis am Tabellenende. Die Spieler beider Mannschaften wurden als Fünfte geehrt. Die optimale Ausbeute von 15 Punkten aus fünf Spielen erzielte die erste Mannschaft der SG Canitz. Drei Punkte weniger, weil sie lediglich das Spiel gegen die Sieger verloren hatten, standen beim Zweitplatzierten zu Buche: der zweiten Mannschaft der SG Canitz. Die Oschatzer Bambinis wurden Dritte, gefolgt von den Lokalmatatoren. Da Ganzig kein eigenes Nachwuchsteam hat, bezeichnete Sprecher Sebastian Sommer den Nachwuchs des SV Borna so.

Schweißtreibender Guggen-Auftritt

Während die Kleinen noch auf dem Rasen schwitzten, floß auch im Festzelt der Schweiß. Zumindest verausgabten sich einige der Besucher beim Mitklatschen zur Musik der Geilen Gugge Belgern fast so stark wie die Frauen und Männer von der Elbe. Ebenso wie bei den Zuschauern war auch bei den Musikern für ausreichend Flüssigkeitszufuhr gesorgt. Der Unterschied: Auf der Bühne wurde ausschließlich Mineralwasser getrunken.

Während nach den Sportwettkämpfen am Sonnabend bis in den frühen Sonntagmorgen im Festzelt getanzt und gefeiert wurde, war am Sonntag das Kaffeetrinken nach der Siegerehrung für die Fußball-Bambinis der Schlusspunkt des Festes. Tatsächlich sei dann der Kuchen alle und die Tombola ausverkauft gewesen, war von Mitorganisator Sebastian Sommer zu erfahren. Ähnlich gut habe man beim Bier kalkuliert, von dem nur ein Fass übrig geblieben sei

Zur Galerie Beim Kinder- und Sportfest in Ganzig flossen am Wochenende nicht nur Bier, Radler, Sekt oder Mixgetränke, sondern auch Mineralwasser und Schweiß. Egal, ob man mit der Pauke auf der Bühne stand oder klatschend auf den Bänken davor – anstrengend war beides.

Von Axel Kaminski