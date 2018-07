Mügeln/Dahlen

Die Feuerwehren in der Region kommen nicht zur Ruhe. Nach mehreren Feldbränden in den vergangenen Wochen, mussten Helfer am Mittwoch erneut ausrücken, weil eine Fläche bei Mügeln in Brand geraten war. Wie vom Landratsamt Nordsachsen mitgeteilt wurde, mussten deshalb um 16.32 Uhr die freiwilligen Feuerwehren Mügeln, Schweta, Ablaß und Niedergoseln alarmiert werden. Ihr Ziel: Ein Acker hinter Mügeln Neusorge in Richtung Nebitzschen. „An der Seelitzer Straße standen rund 500 Quadratmeter noch nicht abgeerntetes Feld in Flammen“, sagte Mügelns Wehrleiter Norman Wolf. Nach knapp einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Die Spuren des jüngsten Feldbrandes am Mittwoch bei Mügeln. Quelle: Feuerwehr Mügeln

Auch auf dem Dahlener Gebiet kam es am Mittwoch zu einem neuerlichen Einsatz: Am Abend gegen 19.44 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Großböhla alarmiert, weil im Ortsteil Neuböhla ein Holzstapel brannte.

Zuletzt waren mussten die Wehren erst am Montagabend eingreifen, als es an der Lampertswalder Winterseite zu einem Feldbrand gekommen war. Durch das beherzte Eingreifen des Landwirtes, der mit seinem Pflug ein Ausbreiten verhindern konnte, war die Gefahr schnell gebannt. Die Löscharbeiten übernahmen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dahlen. Und am vorigen Wochenende hielt ein Feldbrand zwischen Bucha und Zeuckritz die Helfer in Atem.

Von Jana Brechlin