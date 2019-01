Thalheim/Oschatz

Wer im Helikopter sitzt, hat den Überblick. Am Boden fehlt selbiger – erst recht, wenn der Himmel voller Hubschrauber ist, wie diese Woche. In Thalheim glaubt keiner, dass die Bundespolizei ihre Rotorblätter zur Überwachung der Bundesbahngleise anwirft. Da fährt doch gar keine Bundesbahn! Was steckt wirklich hinter den mysteriösen Flügen?

Helikopter-Erkundung

Vielleicht suchen unverbesserliche Umweltschützer die Strecke des Wilden Robert ab – nach dem besten Platz für neue Abgasmessstationen. Ihr Ziel: Ein Fahrverbot für die Dieselloks! Dann stünde die Schmalspurbahn komplett still! Nicht still ist die Faschingsfahrt der Döllnitzbahn und des Oschatzer Carneval Clubs. Sie ist Publikumsmagnet und Alleinstellungsmarkmal gleichermaßen – und das schafft ja auch Neider. Womöglich chartern andere Vereine einen Hubi, um den Narrenzug zu sabotieren?

Helikopter-Filme

Sabotage muss am Herrenhaus in Mannschatz niemand fürchten. Das fällt bald von allein zusammen. Beim Flug über das Wüste Schloss, unweit von Thalheim, wüsste der Eigentümer ja schon mal, wie eine richtige Ruine aussieht.Roland König überfliegt die Region mit einer Drohne, filmt dabei Schloss Hubertusburg in Wermsdorf und noch einiges mehr. Am Ende hat der Hobbyfilmer aus Naundorf für seine anderen Flugziele noch größere, lautere Maschinen in seiner Garage stehen?

Helikopter-Eltern

Keine Garage, sondern Ställe gibt es in Thalheim für Exoten – Axel Heinzes Herefordrinder, Uwe Joites Strauße und Lothar Linharts Alpakas. Leuchten die Behörden mittels Helikopter etwa den Ort nach anderen, nicht tierischen, illegalen Einwanderern aus? Wandern müssen die Oschatzer Kinder nicht zu ihrer Schule. Denn ihre Eltern bringen sie hin – mit dem Auto. Da die Parkplätze nicht ausreichen oder zu weit weg sind, fliegen manche Helikopter-Eltern ihre Kleinen jetzt wirklich mit dem Helikopter zum Unterricht.

Von Christian Kunze