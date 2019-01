Thalheim/Münster

Wer fliegt in den Abend- und Nachtstunden mit Helikopter samt Suchscheinwerfern über Thalheim? Nach weiteren Recherchen zu den mehrfach stattgefundenen Hubschrauberflügen im Umkreis des Oschatzer Ortsteils in der vergangenen Woche einschließlich Sonntag können jetzt die zuletzt vermuteten Bahnüberwachungsflüge der Bundespolizei sowie andere Aktivitäten der Bundespolizei als Anlass dafür definitiv ausgeschlossen werden. Ein wenig Licht ins Dunkel bringt dafür die Luftrettung der Bundeswehr.

Reaktionen auf Facebook

Jens Damrau, Sprecher der Bundespolizeiinspektion in Leipzig, erklärte am Dienstag auf Nachfrage, dass besagte Flüge lediglich am 17., 18. und 21. Januar stattgefunden haben, nicht jedoch am Sonnabend (19.), Sonntag (20.) oder anderen Tagen der zurückliegenden Woche. „Die Gleise der Döllnitzbahn GmbH zwischen Oschatz und Mügeln, die durch Thalheim führen, gehören nicht in unseren Zuständigkeitsbereich, sondern nur die Bahnstrecke Leipzig-Dresden“, so Damrau. Zudem seien für die vergangenen Tage einschließlich Sonntagabend keine weiteren außerordentlichen Einsätze der Helikopter der Bundespolizei über besagtem Areal gemeldet, ergänzt er. Sehr wohl gab es jedoch Helikopterflüge am Sonntagabend über Thalheim, außerdem über Wermsdorf sowie Eilenburg und Neußen, einem Ortsteil der Stadt Belgern-Schildau, teilten Leser nach Veröffentlichung des gestrigen Beitrags auf der Internet-Plattform Facebook mit. Was hat es damit auf sich?

Hilfe bei Verkehrsunfall

Eine weitere Spur führt zur Bundeswehr. Nach Angaben des Oschatzer Wehrleiters Lars Natzke leistete ein sogenannter SAR-Hubschrauber (Search and Rescue“, dt. Such- und Rettungshubschrauber, d. Red.) der Bundeswehr am Sonntagabend im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes Unterstützung. Ein Radfahrer (68) wurde auf dem Weg von Leuben nach Limbach von einem BMW angefahren und lebensgefährlich verletzt. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Um zum Unfallort, der Naundorfer Straße zu gelangen, ist der SAR mit großer Wahrscheinlichkeit über das benachbarte Thalheim und möglicherweise auch über die anderen genannten Orte geflogen. Dies würde einen Flug am Sonntagabend erklären.

Helikopter aus Brandenburg

Doch gab es neben diesem noch weitere Einsätze eines SAR-Hubschraubers in Thalheim oder anderen Orten im Umland von Oschatz in der vergangenen Woche? Der Leiter der SAR-Leitstelle in Münster ( Nordrhein-Westfalen), Hans Joachim Rösen, bestätigt einen Einsatz des SAR 87-Helikopters am Sonntagabend bei Oschatz. „Besagter Hubschrauber ist im Fliegerhorst Holzdorf im südlichen Brandenburg stationiert. Er flog anschließend weiter nach Leipzig“, so Rösen. Auf der Flugroute Holzdorf-Oschatz-Leipzig liegen sowohl Eilenburg als auch Neußen und Wermsdorf – gut möglich, dass die Helikoptersichtungen in den Orten sich auf diesen Flugeinsatz beziehen.

Hinweise erbeten

Eine Erklärung für die anderen Flüge in der vergangenen Woche über Thalheim kann Rösen jedoch ebenfalls nicht liefern. „Es gab seit Jahresbeginn zwei SAR-Flüge mit Zielen im Freistaat Sachsen, allerdings lagen die Einsatzzielorte jeweils im Raum Dresden“, war von ihm zu erfahren. Die übrigen Flüge über Thalheim bleiben weiterhin ein Rätsel.

Wer weiß mehr zu den nächtlichen Flügen über Thalheim? Informationen an die Redaktion unter der Mail oschatz.redaktion@lvz.de oder Telefon 03435 97 68 16.

Von Christian Kunze