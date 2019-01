Mannschatz

Bloß gut, dass Carl August Gadegast (1791-1865) dieser Anblick erspart bleibt. Das Rittergut in Mannschatz, das der bekannte Züchter von Merino-Schafen im Jahr 1838 gekauft hatte und das nach seinem Tod von seinem Sohn Robert Carl und schließlich vom Enkel Otto bewirtschaftet wurde, würde Carl August heute nicht wieder erkennen. Im Mansardwalmdach des einst prächtigen Gebäudes klaffen große Löcher. Der Balkon über dem Portalvorbau mit Säulen ist zusammengestürzt, überall wuchern Sträucher auf dem Grundstück. Im Gebäude selbst besteht Lebensgefahr, jede Sekunde könnten marode Teile der Decken herunter brechen.

Bis zur Wende von LPG bewirtschaftet

Wie geht es nun weiter mit dem Ritterguts-Gebäude in Mannschatz? Eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Bis zur Wende 1989 wurde das Herrenhaus von der LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) „Neues Leben“ Bornitz bewirtschaftet. Im Obergeschoss gab es den Klub der Werktätigen, die jungen Mannschatzer trafen sich hier im Jugendklub. Und das Erdgeschoss wurde vom Mannschatzer Sportverein genutzt, hier gab es auch eine Wäscherolle, weiß Heiko Müller vom Heimatverein Mannschatz. „Man staunt, dass es noch nicht ganz zusammengebrochen ist“, sagt Müller.

Der eingestürzte Balkon über dem Portalvorbau des Herrenhauses Mannschatz Quelle: Frank Hörügel

Anfang der 1990er Jahre wurde das Ritterguts-Gebäude schließlich von der Treuhandgesellschaft verkauft. Der letzte bekannte Eigentümer stammte aus Jade bei Oldenburg. In einem Prospekt zur Leipziger Denkmalbörse aus dem Jahr 2002 bietet Walter Luga das Herrenhaus zum Kauf an (Objekt 172). Auf einem Verkaufsschild vor der Ruine, das hier seit Jahren steht, sind eine Fax- und Telefonnummer mit Vorwahl von Jade angegeben – jedoch gibt es mittlerweile keinen Anschluss mehr unter diesen Nummern. Eine Anfrage in der Gemeindeverwaltung Jade nach einem Kontakt zum Eigentümer blieb bis zum gestrigen Redaktionsschluss unbeantwortet.

Eigentümer zur Sanierung nicht in der Lage

Da das Mannschatzer Herrenhaus unter Denkmalschutz steht, kann es trotz seines ruinösen Zustandes nicht einfach abgerissen werden. Auf Anfrage der OAZ sagt der für Bau und Umwelt zuständige Kreisdezernent Eckhard Rexroth: „Das Herrenhaus Mannschatz befindet sich, wie unschwer zu erkennen ist, in sehr schlechtem Zustand.“ Das Gebäude ist nach seinen Informationen vor vielen Jahren von der Treuhand an einen neuen Eigentümer verkauft worden. Der neue Eigentümer des Mannschatzer Herrenhauses sei aber nicht in der Lage, das Gebäude zu sanieren und wirtschaftlich zu betreiben. Das habe sich auch bei anderen Objekten herausgestellt. Rexroth: „Ob angesichts des fortgeschrittenen Verfalls in Mannschatz noch eine bautechnische Chance der Sanierung mit maßgeblichem Erhalt von Denkmalsubstanz besteht, wird eine Begehung zeigen, die wir in nächster Zeit gemeinsam mit dem Landesamt für Denkmalpflege durchführen werden.“

Rittergut Altoschatz steht ebenfalls leer

Das Rittergut in Mannschatz ist nicht das einzige im Stadtgebiet Oschatz, das seit Jahren vor sich hin gammelt. Ähnlich liegt der Fall im Rittergut Altoschatz, das seit langer Zeit leer steht, sich aber im Gegensatz zu Mannschatz rein äußerlich in einem relativ guten Zustand befindet. Der Eigentümer soll in Hamburg wohnen und das Gebäude verkaufen wollen – bisher ohne Erfolg.

Erfolgsgeschichte des Oschatzer Thalgutes

Im Gegensatz zum Schicksal dieser beiden Herrenhäuser steht die Erfolgsgeschichte des Herrenhauses vom Oschatzer Thalgut, das ebenfalls von der Familie Gadegast erbaut wurde (1876). Nach der Wende befand sich das Haus in einem abbruchreifen Zustand. 1995 kaufte das Ehepaar Heimerer das Herrenhaus des ehemaligen Thalgutes, sanierte es aufwendig und funktionierte es zu einem modernen Schulgebäude um. Neben der Schule befinden sich heute in dem Gebäude Wohnungen und im Erdgeschoss ein italienisches Restaurant.

