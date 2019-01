Collm-Region

Neues Jahr, neues Glück. Wettermäßig hatte das Jahr 2018 mit Sturm, Trockenheit und warmem Winter viel zu bieten. Seriös kann derzeit niemand voraussagen, wie sich der jetzige Winter entwickeln wird. Obwohl in der Collm-Region derzeit erträgliche Temperaturen herrschen, meinen einige Meteorologen, dass sich in den höheren Luftschichten Voraussetzungen zusammenbrauen, die den Winter so gestalten, dass er den Menschen noch lange in Erinnerung bleibt.

Bernd Schmidt erinnert sich

So einen Winter hat es in der ehemaligen DDR und in der Collm-Region vor genau 40 Jahren gegeben. Genau zum Jahreswechsel 1978 zu 1979 brachte eine enorme Kaltfront das öffentliche Leben zum Zusammenbruch. Bei vielen Einwohnern von Oschatz sind die Ereignisse noch in Erinnerung. Unser Leser und der Vorsitzende des SV Fortschritt Oschatz Bernd Schmidt hat seine Erinnerungen an den frostigen Jahreswechsel 1978/79 aufgeschrieben.

Winter auf den Oschatzer Busbahnhof Quelle: LVZ/Günther Hunger

„In den Nachmittagsstunden des Silvestertages 1978 gab es in den Nachrichten des DDR-Fernsehens bereits Hinweise darauf, dass sich eine Kältefront aus Richtung Nord-West auf das Gebiet der DDR zubewegt. In den Nachrichten wurde dann immer wieder grafisch dargestellt wie sich eine diagonale Linie langsam südöstlich vorschob. Schwerin-Rostock; Magdeburg-Neubrandenburg, Halle-Berlin…..

Das hielt die Leute in der Oschatzer Region natürlich nicht davon ab zu den geplanten Silvester-Veranstaltungen zu gehen.

Ich war mit meiner heutigen Frau in der damaligen Gaststätte „Zum Weinberg“ in der Oschatzer Parkstraße. Wenn ich mich recht erinnere, spielte das Thema Wintereinbruch während der Silvesterfeier keine wichtige Rolle. Bis es erste Informationen gab, dass auch in Teilen der Stadt Oschatz der Strom ausgefallen sei.

Silvesterfeier endet im Kerzenschein

Punkt 0.30 Uhr ging dann auch bei uns das Licht aus. Die Familie Brandner, die damals die Gaststätte bewirtschaftete, rechnete dann bei den Gästen im Kerzenlicht ab. Ich vermute mal, dass die Parkstraße erst so spät abgeschaltet wurde lag wohl daran, dass das Kreiskrankenhaus an dieser Trasse angeschlossen war. Die anderen Teile der Stadt waren wohl schon zwischen 21 und 22 Uhr stromlos. Die nächsten Tage waren dann die Katastrophe pur, wobei die Oschatzer Region im Vergleich zu Mecklenburg sicher noch glimpflich davonkam.

Das Problem war aber der totale Stromausfall. Die weit verbreiteten Kohleöfen und Gasherde milderten sicherlich Vieles ab. Gasherde und Heizungen funktionierten damals auch ohne Strom.

Schlimmer waren die damals modernsten Wohnungen am Langen Rain betroffen. Dort gab es nur Elektroherde und Nachtspeicheröfen. Ich erinnere mich an Fälle, wo die Bewohner ihr Essen und Kindernahrung in Wohnhäusern in der benachbarten Wermsdorfer Straße erwärmten.

Konsumbrot wurde plötzlich beliebt

In den 70er- und 80er-Jahren war die Qualität der Backwaren aus der damaligen Konsum-Bäckerei nicht gerade das, was die Bevölkerung rund um Oschatz gern essen wollte. Man ging lieber zum Privatbäcker und das „Konsum-Brot“ wurde oft zum Ladenhüter. In diesen Tagen jedoch, als auch die Privatbäcker ohne Strom nichts backen konnten, war wie durch ein Wunder auch dieses Brot begehrter denn je.

Eine Episode der besonderen Art erlebte die Oschatzer Zuckerfabrik, bei der noch die Rübenkampagne lief. Dort gab es, bedingt durch die Produktion, eine interne Stromerzeugung mit einer eigenen Turbine, die vom Kesselhaus angetrieben wurde. Die war reichlich bemessen und sicherte den Notbetrieb ab. Man konnte sogar im Vorgarten am Bahnübergang in der Bahnhofstraße einen Weihnachtsbaum beleuchten. Das wiederum war wohl ein solcher „Aufreger“ in der Stadt, dass es sogar Beschwerden bei der Parteiführung gab. „Die ganze Stadt steht im Dunklen und in der Zuckerfabrik wird der Weihnachtsbaum beleuchtet…“.

Am Oschatzer Neumarkt wurde vom DLK der Schneebeseitigt. Quelle: LVZ/Günther Hunger

Insgesamt wird wohl vielen Oschatzern dieser Winter noch lange in Erinnerung geblieben sein. Als Flachländer sind wir den Winter ja ohnehin nicht gewohnt. Übrigens glaube ich, dass solch ein Wintereinbruch heute viel schlimmere Folgen hätte. Denn Ofenheizungen gibt es kaum noch und jede Heizung egal ob Strom oder Gas benötigt zum Betrieb auch Elektrizität.“

Viele Oschatzer und Einwohner der Collm-Region können sich sicherlich noch gut an den Wintereinbruch zum Jahreswechsel 1978/1979 erinnern und schlummern noch Fotos in den Familienalben. Schicken Sie uns ihre Erinnerungen unter oschatz.redaktion@lvz.de.

Von Hagen Rösner