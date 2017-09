Hinweisschild weist in Oschatz auf abgebauten Grünen Pfeil hin

Oschatz. Die Meinungen, Pro und Contra, zur Demontage des Grünen Pfeils an der Kreuzung Bundesstraße 6 und Friedensstraße gehen weiter auseinander. Aber auch der Grüne Pfeil in der Gegenrichtung Venissieuxer Straße/Ecke Leipziger Straße ist abgebaut worden. Einige OAZ-Leser meinten in der Diskussion, dass sie beinahe gewohnheitsmäßig am Grünen Pfeil abgebogen wären. Um dem jetzt vorzubeugen, wurde durch die Straßenverkehrsbehörde die Aufstellung eines Verkehrszeichens mit Zusatzschild initiiert. Dabei werden die Kraftfahrer darauf hingewiesen, dass an der Ampelkreuzung bei Rot nicht abgebogen werden darf. Der Grüne Pfeil war vor einigen Wochen an der Ampelkreuzung abgebaut worden, da er angeblich der Auslöser für einige Unfälle in dem Bereich gewesen sein soll. Auch im Oschatzer Stadtrat wurden die Veränderung der Regelung diskutiert. Dabei kam nicht nur die Pfeilregelung, sondern auch die Ampelschaltung zur Sprache. Vor allem in den Hauptverkehrszeiten kommt es in dem Ampelbereich in manchen Richtungen zu langen Wartezeiten.

Von Hagen Rösner