Wermsdorf

Er glänzt noch golden, sieht aber trotzdem ramponiert aus: Einem der Hirschköpfe am Glockenturm vom Schloss Hubertusburg in Wermsdorf fehlt das halbe Geweih, und so schaut die Trophäe nur noch mit einem Teil des Kopfschmuckes auf die Besucher. OAZ-Leserin Christore Friese hat das per Foto festgehalten. „Man nennt das auch betriebsblind, falls es schon länger so sein sollte“, so die Wermsdorferin.

Wermsdorf Schloss Hubertusburg Quelle: Jana Brechlin

Tatsächlich ist die Figur bereits seit Anfang des Jahres beschädigt, bestätigt Dieter Ruf vom Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen. Grund dafür war offenbar das Sturmtief Friederike, das auch in der Region getobt hat. Ein Teil des Geweihs sei dabei beschädigt und abgerissen worden. Das fehlende Stück ist gesichert und derzeit eingelagert. An den Hirschkopf mit halbem Schmuck müssen sich Besucher erst einmal gewöhnen, denn so schnell wird es keine Reparatur geben. „Da die Reparatur nur mit Hilfe einer übergroßen Hebebühne erfolgen kann, soll diese aus wirtschaftlichen Gründen mit einer anderen Dachreparatur zusammengelegt werden“, teilt Dieter Ruf mit. Wahrscheinlich stehen im kommenden Jahr Arbeiten an den Schornsteinen auf Schloss Hubertusburg an – dann soll auch das beschädigte Geweih repariert werden, fügt er hinzu.

Von Jana Brechlin