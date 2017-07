Historische Landtechnik wird beim Drescherfest in Poppitz gezeigt

Zum Drescherfest wird am 12. August in den Mügelner Ortsteil Poppitz eingeladen. Gefragt sind wie in den vergangenen Jahren auch, Besitzer von historischen Fahrzeugen und Technik, die in der Landwirtschaft Verwendung fanden. Die Organisatoren freuen sich auf viele Teilnehmer aus Nah und Fern.