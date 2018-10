Wermsdorf

Ein großer Jahrestag verdient einen großen Namen: „Schicksalsgemeinschaft – Europas Zukunft hundert Jahre nach dem ersten Weltkriegsende“. An dieses Ereignis erinnern die Stiftungen der Sparkasse Leipzig am Freitag und am Sonnabend und behalten außerdem den 205. Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig im Blick.

Historisches Soldatenzelt auf Schloss Hubertusburg

Die steht nämlich zu Beginn der Veranstaltung in Wermsdorf im Mittelpunkt: Besucher können am Freitag in das Jahr 1813 eintauchen und einen Biwak, ein Soldatenzeltlager der damaligen Zeit, und über 100 historische Darsteller bewundern. Die deutsch-französische Geschichte lernen die Besucher so aus einer anderen Perspektive kennen. Von 12 bis 22 Uhr ist das Biwak geöffnet und um 17 Uhr marschieren die Darstellungsgruppen für eine Serenade des Erfurter Luftwaffenmusikkorps zu Schloss Hubertusburg. Ab 19 Uhr bietet der Freundeskreis Schloss Hubertusburg öffentliche Führungen durch die Residenz an.

Symposium zu Europas Zukunft für geladene Gäste

Im nicht öffentlichen Teil der Veranstaltung auf dem Mediencampus Villa Ida in Leipzig beleuchten Redner dann am Sonnabend in einem Symposium die historischen Ereignisse, bewerten die kriegerischen Auseinandersetzungen der Vergangenheit und diskutieren, wofür ein friedliches, geeintes Europa in Zukunft stehen wird. Dafür haben 200 geladene Gäste aus Politik, Wissenschaft, Medien und Gesellschaft ihre Teilnahme zugesagt. Die Schirmherrschaft haben Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Botschafterin Anne-Marie Descôtes übernommen. Den Abschluss des Symposiums bildet ebenfalls für die geladenen Gäste eine Aufführung der 7. Sinfonie Ludwig van Beethovens durch das Leipziger Symphonieorchester.

Von Katharina Stork