Hochschule Zittau/Görlitz unterstützt Hubertusburger Friedensgespräche in Wermsdorf

Oschatz Tagung - Hochschule Zittau/Görlitz unterstützt Hubertusburger Friedensgespräche in Wermsdorf Studierende der Hochschule Zittau/Görlitz beteiligen sich an den Hubertusburger Friedensgesprächen im September. Vorbereitet werden ein Film sowie eine Ausstellung.

m Schloss Hubertusburg wurde 1763 der Hubertusburger Frieden besiegelt. An diese Tradition knüpfen die Hubertusburger Friedensgespräche an, die am 14. und 15. September hier stattfinden. Quelle: Axel Kaminski