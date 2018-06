Hof

„Wir sind durch eine Werbemail auf diese Möglichkeit aufmerksam geworden“, erläutert die amtierende Schulleiterin Claudia Breske. Die Idee, in der Projektwoche vor den Sommerferien mal ein neues Thema umzusetzen, sei im Kollegium und mit Elternvertretern diskutiert worden und auf große Zustimmung gestoßen.

Zuerst finanzielle Herausforderung gemeistert

Damit konnte man sich gemeinsam der Aufgabe stellen, die nötigen Finanzen aufzubringen. Der Elternrat habe geholfen, Spenden einzuwerben. Außerdem habe sich der Hort bereit erklärt, seinen Erlös aus den Altpapiersammlungen mit der Grundschule zu teilen, um diese Mittelalterwoche zu ermöglichen. Dadurch habe der finanzielle Eigenanteil der Schüler beziehungsweise ihrer Elter begrenzt werden.

Kreativität gefördert und Wissen vermittelt

Die Begeisterung, mit der die Grundschüler an den einzelnen Stationen mitwirken, ist nicht zu übersehen. „Spielerisch wird hier Wissen vermittelt und die Kreativität angeregt“, erklärt Claudia Breske. Ein Blick auf den Plan der Projektwoche verdeutlicht das. Neben Waffenkunde und Bogenschießen, wobei auch manches Mädchen Kraft und Ausdauer beweist, stehen historische Spiele, Kerzenziehen, Seifen- und Salzherstellung, aber auch Erläuterungen zu Burg und Stadt oder zur Ständeordnung auf dem Plan für diese Woche.

Klassenverbände aufgehoben

Schulklassen gibt es an diesen Tagen nicht, nur Löwen, Adler und Hirsche, die zu Beginn des Projektes ihre eigenen Wappen angefertigt haben. Dass es bei vier Klassenstufen nur drei Gruppen gibt, liegt daran, dass diesen Gruppen Schüler verschiedener Jahrgänge angehören.

Zwei der Stationen werden von kostümierten Mitarbeitern der Firma Federwolf mit Sitz in Beilrode betreut. Die dritte Station besetzen jeweils Lehrerinnen oder Lehrer der Grundschule. So hatte am Mittwoch Kunst- und Sportlehrer Fred Görlitz die Gelegenheit, den Löwen, Adlern und Hirschen Schleudern und Katapulte in Theorie und Praxis vorzustellen.

Lob für aufmerksame und aktive Schüler

Carl Geppert alias Carl von Federwolf freute sich besonders darüber, dass es an der Grundschule Hof viele Kinder gibt, die offensichtlich nicht in jeder freien Minute ihr Handy benötigen, sondern noch Spaß an der Bewegung haben und dennoch aufmerksam sind. Beim Fechten wollte fast jeder in der Kampfarena seine Kräfte messen. Die historischen Spiele seien auf reges Interesse gestoßen: Die bis in die Neuzeit überlieferten Spiele wie Mühle und Dame ebenso wie jene, die heute kaum noch jemand kennt. Ein großes Lob hatte Carl Geppert auch für die handwerklichen Fähigkeiten der Hofer: Nicht überall fänden sich die Schüler zum Beispiel beim Filzen so schnell zurecht.

Von Axel Kaminski