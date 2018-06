Malkwitz

Trotz der Sommerhitze haben sich an diesem Junitag über 500 Leute auf den Weg nach Malkwitz gemacht. Ihr Ziel: Das Agrargut von Jana und Dirk Paulsen. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern hatten sie Geschäftspartner, Kunden, Verpächter und Interessierte zum „Tag des offenen Hofes“ eingeladen, um über ihre Arbeit zu informieren. Aller zwei Jahre gewähren die Landwirte so Einblicke in ihre Arbeit, in die Feldkulturen, Arbeitsabläufe der Betriebe und zeigen auch die Technik, mit der gearbeitet wird. Immerhin bewirtschaften die Paulsens derzeit rund 2800 Hektar Ackerland konventionell, betreiben auf rund 700 Hektar biologischen Landbau.

Erbsenernte schon abgeschlossen

Was das alles bedeutet, darüber konnten sich die Gäste auch auf einer der drei Feldrundfahrten, die von Malkwitz aus in Richtung Großböhla, einen Teil der Bundesstraße 6, fast bis an den Kührener Wald und zurück führten, informieren. Hier war auch zu erfahren, dass in diesem Jahr die Erbsenernte schon abgeschlossen ist. Paulsen vermutet, dass er hier bis zu 40 Prozent Ertragseinbußen auf Grund des Wetters haben wird. Zu den Teilnehmern hier gehörte Martin Curth aus Luppa mit seiner Frau, der selbst in der Landwirtschaft gearbeitet hat. „Es ist Wahnsinn, wie sich die Technik verändert hat. Ich bin beeindruckt, wie mit dem Solar-Flieger gehackt wird“, erklärte seine Frau.

Mehrere Standbeine für Betrieb

Riesige Lader, Traktoren, Häcksler und andere PS-starke Technik lockten im Freigelände des Agrargutes immer wieder Schaulustige an, boten Inspiration zum Fachsimpeln mit anderen Landwirten. Das interessierte auch Jan Sprenger aus Dahlen, der mit seinen Eltern zum Hoffest gekommen war. Der Schüler möchte Mechatroniker für Landtechnik werden. Beim Bestaunen der modernen Technik bot sich für ihn auch Gelegenheit, mit Azubi Christopher Michel in Erfahrungsaustausch zu treten. Er absolviert derzeit eine Ausbildung im Biohof.

1992 startete Dirk Paulsen in Luppa mit seinem Landwirtschaftsbetrieb. Heute bilden neben dem Luppaer Standort mit dem Biohof und dem Hofladen das Agrargut Malkwitz, das Getreidelager am Collm und ein Agrarlogistikbetrieb die Säulen des Großbetriebes, in dem bis zu 40 Mitarbeiter beschäftigt sind. In der Saison kommen weitere hinzu.

Von Bärbel Schumann