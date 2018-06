Calbitz

Der Flickenteppich ist Geschichte: Die Calbitzer Holzlandstraße kann nach ihrem grundhaften Ausbau wieder zu Recht als Straße bezeichnet werden. Gestern fand die Abnahme der Baumaßnahme mit Vertretern von Gemeindeverwaltung, Planungsbüro und Bauunternehmen statt.

„Hier war zwar vorher auch Asphalt drauf, aber die Straßendecke für das Verlegen der Medien oft geöffnet worden und dementsprechend war der Zustand“, beschrieb der Wermsdorfer Bauamtsleiter Thomas Keller. Mit dem grundhaften Ausbau seien jetzt auch Einläufe erneuert und Bankette angelegt worden. Für Bau und Projektierung wurden in die 125 Meter lange Holzlandstraße rund 129 000 Euro investiert, 75 Prozent davon kamen aus Mitteln des sächsischen Kommunalen Straßenbauprogrammes. „Als der Freistaat voriges Jahr die Mittel für den Straßenbau kurzfristig erhöht hat, ist es uns gelungen, das Projekt für die Straße unterzubringen“, blickte Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller (CDU) zurück. Man habe schon seit Jahren vorgehabt, die Strecke grundhaft auszubauen.

Die Planung für das Projekt hatte das IBZ-Ingenieurbüro für Tiefbau aus Riesa übernommen, der Auftrag für die Bauausführung ging an die Hoff Straßen- und Tiefbaugesellschaft mbH aus Ostrau, die schon mehrfach in der Gemeinde tätig war und die Holzlandstraße in gut zwei Monaten grundhaft ausbaute.

Von Jana Brechlin