Schmorkau

Schöne Bescherung für eine Familie in der Straße der Einheit im Oschatzer Stadtteil Schmorkau. Einen Tag vor Heiligabend mussten sie am Sonntag gegen 15 Uhr die Feuerwehr zur Hilfe rufen, weil die Holzterrasse hinter ihrem Haus in Brand geraten war. Die Flammen hatten auch den Teil des Dachstuhles erfasst, der sich über der Terrasse befindet.

Von Frank Hörügel