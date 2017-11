Hubschrauber bringt Notärztin nach Naundorf

Naundorf, .

Fluglärm schreckte am Sonnabend die Einwohner der Siedlung in Naundorf von ihrem Mittagstisch hoch. Ein Rettungshubschrauber landete neben den Häusern. Im nahe gelegenen Fitness-Center Bardo war einem älteren Herren schlecht geworden. Da zu dieser Zeit kein Notarzt der Region greifbar war, wurde eine Notärztin mit dem Hubschrauber nach Naundorf eingeflogen. Der Patient wurde danach mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht, die Ärztin flog zurück nach Leipzig. Mittlerweile befindet sich der Patient wieder auf dem Weg der Besserung, hieß es am Montag aus dem Fitness-Studio.

Von Heinz Großnick