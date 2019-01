Thalheim

Seit einer Woche fliegen in den Abend- und Nachtstunden Hubschrauber mit Suchscheinwerfern über Thalheim. Recherchen bei mehreren Polizeibehörden führten zur Bundespolizeidirektion Pirna. Dort teilte man mit, es handle sich um Flüge zur Bahnüberwachung. „Konkreter Anlass sind gehäufte Zerstörungen von Automaten in der jüngsten Vergangenheit“, so David Schreiber von der zuständigen Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit.

Anderes Ereignis kann nicht ausgeschlossen werden

Die Bundespolizeidirektion Pirna ist unter anderem für gut 7800 Kilometer Strecke der Eisenbahn des Bundes in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verantwortlich. Nun liegt Thalheim nicht unmittelbar an der Bahnstrecke einer bundeseigenen Bahn. Ob ein anderes Ereignis die ohnehin in der Nähe tätige Bundespolizei veranlasste, dorthin zu fliegen, wollte David Schreiber nicht ausschließen – möglich sei es jedoch. Er verwies dahingehend auf die Bundespolizeiinspektion in Leipzig. Die Sprecherin dieser Behörde, Yvonne Manger, war bis Redaktionsschluss am Montagabend nicht erreichbar.

Von Christian Kunze