Naundorf

Wer stiehlt denn eine Hüpfburg? Dachte sich zumindest Denis Korn, als er vor dem leeren Anhänger auf dem Grundstück des Musikhauses Korn in Naundorf, Straße der Einheit, stand. Die Hüpfburg war über die Winterzeit dort gelagert. „Meinem Mann ist es nur aufgefallen, weil er den grünen Teppich – der immer vor der Hüpfburg lag, wenn diese im Einsatz war – vor dem Kleidercontainer liegen sah. Das Schloss am Anhänger war aufgebrochen, Hüpfburg samt Gebläse verschwunden. Nur eine Kabeltrommel hatten die Diebe zurück gelassen“, erinnert sich Diana Korn an den vergangenen Montag. „Es ist zwar eine Standardhüpfburg, doch durch ihre Form wie ein Dom und die tanzenden Leute, die darauf abgedruckt sind, sehr speziell.“

Nächste Hüpfburg bekommt ein Logo

Am Pfingstsamstag hätte sie spätestens wieder zum Einsatz kommen sollen. Denn dann findet das BMX-Rennen in Lonnewitz statt. Das große Spielgerät wurde oft zu Stadt- und Kinderfesten aufgestellt. „Wir haben zwar noch eine zweite Hüpfburg, doch dabei handelt es sich eher um eine Riesenrutsche. Sie ist größer und daher nicht immer aufbaubar. Sollten die Täter nicht gefasst und die Hüpfburg nicht zu uns zurück kommen, müssen wir uns wohl oder übel eine neue anschaffen. Dann aber sicher mit unserem Logo, so dass sie nicht unauffällig von Fremden genutzt werden kann“, kündigt Diana Korn an.

Wer Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib der Hüpfburg geben kann, sollte sich direkt an das Musikhaus Korn unter Telefon 03435 98 80 28 oder an die Polizei in Oschatz, Telefon 03435 6500, zu wenden.

Von Kristin Engel