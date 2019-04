Sornzig

Besser konnte für die beiden Chemnitzer Maritta und Günter Seidler ihr Besuch beim 15. Frühlingserwachen am Sonntag in Sornzig nicht starten. „Prost, auf erlebnisreiche Stunden bei uns. Was darf ich Ihnen zum Kosten anbieten?“ wollte Evelyn Hermsdorf von der Obstland-Kelterei in Neugreußnig von den beiden Besuchern wissen. Gemeinsam mit Gisela Schmidt stellte die Produktmanagerin die neuen Weinsorten aus dem Sortiment der Kelterei vor und natürlich war dabei Kosten erwünscht.

„Besonders sind wir gespannt, wie die ganz neue, leichte Kreation mit einer Pfirsichnote ankommt“, ergänzt Gisela Schmidt. Das Chemnitzer Paar ist jedenfalls schon mal begeistert und verspricht beim nächsten Einkauf auf dem Markt am Stand der gastgebenden Klosterobst GmbH, einem Unternehmen der Obstland-AG, nicht nur frisches Obst, sondern auch Wein mitzunehmen. Nicht weit vom Kelterei Stand entfernt, sind alle Markt-Verkäufer der Klosterobst GmbH vor Ort.

Zur Galerie Das schöne Aprilwetter nutzten zahlreiche Kinder und Erwachsene und besuchten das Frühlingserwachen in Sornzig. Dort boten Aussteller und Direktvermarkter verschiedene Angebote Unterhaltung.

Jetzt wollen die Chemnitzer erst einmal das Gelände und die Angebote der über 30 Direktvermarkter und vom mitorganisierenden Backhaus Wentzlaff erkunden. So wie sie sind an diesen Tag einige hundert Besucher nach Sornzig gekommen. Auf der Bühne spielt die Oschatzer Gruppe „Die Unkomplizierten“ zur Unterhaltung. Dicht gefüllt sind dank des herrlichen Frühlingswetters die Plätze an den Biertischgarnituren unter freiem Himmel. Viele Familien oder auch Senioren haben sich mit Freunden beim Frühlingserwachen verabredet. Während die Großen genüsslich Roster, Steak und andere Kreationen der Direktvermarkter verspeisen, kommt beim Nachwuchs keine Langeweile auf.

Jede Stunde neue Spannung

Eine riesige Hüpfburg lädt zum Toben ein. Schlange stehen ist beim Kinderschminken am Stand des Elldus Resorts Oberwiesenthal angesagt. Im kleinen Streichelzoo nicht weit vom Stand des Ziegenhofes von Katja Loßner und Sven Kloy entfernt dürfen sich Zicklein und Lämmchen über manche Streicheleinheit von den Jüngsten freuen. Und dann der absolute Hit bei den jungen Gästen: Das Suchen von Überraschungen in einem riesigen Heuhaufen. Im Stundenrhythmus werden hier immer wieder neue Dinge versteckt, die gefunden werden müssen. Eine Attraktion, die seit 15 Jahren einfach zum Frühlingserwachen dazu gehört.

Kostproben bei Anbietern

„Ich freue mich, dass wir diesmal wieder neue Händler begrüßen können. Sozusagen aus der Nachbarschaft, vom Westewitzer Landgut, bieten Krawczyks erstmals bei uns Produkte aus der eigenen Verarbeitung vom Meißner Landschwein und von Galloway-Rindern an“, erzählt Thomas Arnold, Geschäftsführer der Klosterobst GmbH. Gefreut hat er sich auch über die Zusage von „Essig Schneider“ aus Colmnitz, einem Familienbetrieb in vierter Generation, der interessante Essige und Senfsorten herstellt. In Sornzig bei ihrer Premiere hatte Geschäftsinhaberin Ulrike Schneider jedenfalls alle Hände voll zu tun. „Unsere 15 Senfsorten kommen heute wirklich gut an. Ich glaube, ich war nicht das letzte Mal hier“, erklärt sie augenzwinkernd während sie einer Kunden ihre Tüte mit den Gläsern und Flaschen reicht.

Bäcker präsentiert neue Halle

Auch in den Räumen des Backhauses Wentzlaff herrscht reger Betrieb. Besucher schauen sich um und können in der neuen Halle, in der ab Mai die Backöfen stehen werden, eine Kaffee-Pause einlegen. Nebenan können Kinder sich als Konditoren ausprobieren. Hasen aus Gebäckteig bunt zu verzieren bereitet zum Beispiel Lara und Lisa aus Mügeln viel Spaß. Backhauschef Peter Wentzlaff schaut dem Treiben gelassen zu und erklärt, dass Ende Mai die neue Technik in den Neubau einziehen wird. Sein Firmensitz war bei einem Sturm schwer beschädigt worden und eine neue Halle musste gebaut werden. „Ich hoffe, dass wir bis Mitte, Ende Juni unsere alten Strukturen wieder haben werden“, erklärt der Bäckermeister.

Von Bärbel Schumann