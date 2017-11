Hundesteuer in Wermsdorf steigt

Wermsdorf. Hundehalter in der Gemeinde Wermsdorf müssen ab dem kommenden Jahr höhere Steuern für ihre Tiere zahlen. Der Gemeinderat hat mehrheitlich die Neufassung der Hundesteuersatzung beschlossen. Abgesehen von einigen redaktionellen Änderungen sind darin auch neue Steuersätze festgeschrieben.

Derzeit keine gefährlichen Hunde

Für den ersten Hund zahlen Besitzer ab Januar 2018 dann 40 Euro anstatt wie bisher 30,68 Euro pro Jahr. Der zweite und jeder weitere Hund kostet im Jahr künftig 80 Euro – bisher wurden hier 61,36 Euro fällig. Deutlich teurer würde auch das Halten von sogenannten gefährlichen Hunden: 200 Euro pro Jahr für das erste Tier (bisher 153,39 Euro) und 400 Euro für jeden weiteren Hund (bisher 306,78 Euro). Wie Bürgermeister Matthias Müller (CDU) jedoch informierte, gebe es derzeit keine solchen als gefährlich eingestuften Hunde in Wermsdorf und den Ortsteilen.

Seit 2000 gleicher Steuersatz

Die bisher gültige alte Hundesteuersatzung für Wermsdorf stammt noch aus dem Jahr 2000 – was auch die auffällig unrunden Steuersätze erklärt, die bei der Umrechnung von D-Mark zu Euro entstanden sind. „Seitdem hat es in der Gemeinde keine Erhöhung mehr gegeben“, betonte Kämmerin Kerstin Reinhardt. Neu ist auch, dass die Hundesteuermarken in Zukunft nicht mehr nur für zwei Jahre, sondern für einen Zeitraum von maximal vier Jahren ausgegeben werden.

Von Jana Brechlin