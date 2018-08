Oschatz

Neue Woche, altes Spiel: Nach einer kurzen Atempause gestern nimmt das Thermometerquecksilber ab heute wieder Werte jenseits der 30-Grad-Marke ins Visier. Erst gegen Ende der Woche sinken laut Deutschem Wetterdienst die Temperaturen darunter. Die Hundstage dauern an. Als die alten Griechen vor rund 2000 Jahren in den Himmel blickten, konnten sie da noch das Sternbild des Großen Hundes mit dem Sirius erblicken: Der helle Fixstern schien die Sonne zu verstärken. Die heißesten Tage des Jahres brachen an. Die dauern auch in deutschen Büchern und Kalendern immer noch bis zum 23. August, obwohl der Sirius sich jetzt erst später im Jahr zeigt und keine Auswirkungen auf das Klima hat.

Wer heute am Tag triefend schwitzt und in der Nacht keinen Schlaf findet, für den sind die Ursachen der anhaltenden Hitze auch erst einmal nebensächlich. Nicht aber die Auswirkungen, die sie auf ihn hat. Die OAZ hat daher mit Ärzten gesprochen, was Patienten hitzebedingt in die Praxen oder gar Notaufnahme treibt. Wer ist besonders gefährdet und wie lässt vorsorgen?

Kreislaufbeschwerden seien es, die junge, aber auch alte Menschen in die Gemeinschaftspraxis führen, in der Ines Braunseis tätig ist: „Wir haben jetzt das Problem, dass die Wohnungen und Häuser schwer auskühlen.“ In den Abendstunden oder der Nacht richtig durchzulüften sei da wichtig. Tagsüber können die Fenster dann verschlossen und abgedunkelt bleiben. Wenn nicht gerade die Arbeit ruft, sollten Besorgungen und Einkäufe in nicht so heiße Stunden verlegt werden. Zudem spürten gerade ältere Menschen weniger Durst, obwohl auch sie mehr Flüssigkeit zu sich nehmen müssten. Dazu eigneten sich kühler Tee oder Wasser. Wer nicht unter Diabetes leide, könne sich das auch mit etwas Traubenzucker versüßen. „Für die extremen Temperaturen, die wir gerade haben, bin ich aber noch nicht besorgt“, sagt die Fachärztin für Allgemeinmedizin. Allerdings gebe es in ihrer Praxis auch eine Klimaanlage, die helfe, dass sich die Menschen bereits etwas akklimatisieren können. Wer bei sich Schwindel bemerkt, dem rät sie, sich an einen schattigen oder kühlen Ort zurückzuziehen und sich hinzulegen. Die Belastung durch die Hitze äußert sich auch durch Erschöpfung, Übelkeit, Kopfschmerzen, Benommenheit oder Apathie. Manche Menschen werden auch aggressiv. Ein nasser Lappen, Erfrischungssprays oder eine Kältekompresse helfe auch dem, der nicht in den nächsten See springen kann. Kaltes Wasser über die Handgelenke laufen lassen ebenso. Auch möglich sind Wechselduschen, die allerdings nicht in die Extreme abdriften sollten: Zu große Temperaturunterschiede bedeuten Stress für den Körper.

In der Collm Klinik sorgt das Wetter für mehr Patienten. Auch hier, sagt Mohamed Gaber, Oberarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, sind es Kreislaufprobleme, die alte, aber auch Menschen in die Ambulanz führen. Zu den Hitzebeschwerden gesellen sich hier zudem noch Gallenprobleme: „Wir haben auch Grillzeit“, gibt er zu bedenken. Statt ausgewogen und leicht zu essen, wie es sich im Hochsommer empfiehlt, wird zu reichhaltig und fett gegessen. Auch bei den älteren Klinikpatienten werde in der Klinik darauf geachtet, dass diese mehr trinken. „Das Problem bei älteren Menschen ist aber nicht nur das, sondern auch, dass sie rausgehen, wenn sie es nicht sollten. Bei über 30 Grad gehen sie in den Garten zum Gießen oder Einkaufen und kollabieren dann“, beschreibt Gaber.

Die Hausarztpraxis von Florian Braunseis hingegen erlebt hitzebedingt kaum einen Zulauf: Grund sei die gute Versorgung. „In den Pflegeheimen, in denen ich arbeitete, wird darauf geachtet, dass die Menschen mehr trinken. Gefühlt sind ältere Menschen auch hitzetoleranter und klagen über die Temperaturen weniger.“ An ihn wendeten sich eher Berufstätige, die diese belasten, etwa Leute, die in einer Küche oder im Straßenbau arbeiteten. Doch auch hier müsse er selten jemanden krankschreiben. Hat er einen Tipp, wie sich bis zum 23. August am besten der Hitze trotzen lässt? „Viel Trinken, am besten ungesüßten lauwarmen Tee, und eher leicht gewärmte Sachen zu sich nehmen“, sagt Braunseis.

Von Manuel Niemann