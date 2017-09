IK-Nachbau zu Gast beim Mügelner Bahnhofsfest

Direkt vom Bahnhofsfest in Lohsdorf, wo sich Enthusiasten um den Wiederaufbau der einzigen Schmalspurbahn in der Sächsischen Schweiz bemühen, kam der Nachbau der Dampflok IK nach Mügeln. Er wird hier mit einem Reisezug „anno 1900“ unterwegs sein. Da Lohsdorf und Mügeln nicht per Gleis verbunden sind, kamen Lok und Wagen per Lkw in die Döllnitzstadt.