IKKclassic schließt in Oschatz das Servicecenter

Oschatz Abwanderung - IKKclassic schließt in Oschatz das Servicecenter Nach der Barmer vor einigen Jahren streicht jetzt auch die IKKclassic in Oschatz ihr Servicecenter. Damit kehrt eine weitere Krankenkasse der Region den Rücken. Die Versicherten sollen sich nun in die Nachbarstädte wenden oder über das Internet kommunizieren. Bürger sind sauer.

An ihrer Klingel wirbt die IKKclassic noch mit dem Slogan „Die Krankenkasse, die ihr Handwerk versteht“. Das mag auch in Zukunft richtig sein, aber die Geschäftsstelle in Oschatz hat ihre Türen dicht gemacht. Viele Versicherte sind jetzt verunsichert. Quelle: Hagen Rösner